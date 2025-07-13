Apple прибрала фірмові наліпки з комплекту iPhone — що стало причиною

В руці наліпка з логотипом Apple. Фото: Unsplash

Apple десятиліттями вкладала фірмові наліпки з надкушеним яблуком у коробки з новими пристроями, перетворивши цей жест на культовий елемент бренду. Торік компанія почала поступово вилучати наліпки, пояснюючи це переходом на екологічну, повністю безпластикову упаковку.

Про це пише SlashGear.

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Ідея додавати стікери до продукції зародилася ще 1977 року з виходом Apple II: фанати охоче клеїли логотип на найрізноманітніші поверхні, підсилюючи рекламу бренду. З роками з'являлися чорні, прозорі й навіть кольорові версії, але, купуючи пристрій сьогодні, більшість користувачів уже не знаходить жодної наклейки.

Apple офіційно не випускала пресрелізу про припинення "стікерної" традиції, однак у внутрішніх документах для співробітників Apple Store пояснила, що відмова стартує з iPad та iPad Pro 2024 року й є частиною глобальної ініціативи зі скорочення використання пластику в упаковці. Деякі моделі того ж року усе ще містили наклейки, а магазини отримували окремі партії для роздачі на прохання клієнтів — але лише в офіційних точках продажу, не у партнерів.

iPhone тримався найдовше: більшість апаратів 2024 року ще мали стікери, та перед вересневим стартом iPhone 16 Apple попередила персонал, що нова лінійка буде першою без жодного логотипа в коробці — символічне завершення ери.

Декілька десятиліть стікери допомагали фанатам демонструвати любов до бренду, але нині екологічні пріоритети важать для Apple більше за ностальгію. Якщо ж дуже хочеться прикрасити ноутбук чи валізу легендарним яблуком, стікер усе ще можна попросити в офіційному магазині — але в коробці нового iPhone його вже точно не буде.

Нагадаємо, поза домом ви можете без вагань під'єднати iPhone до чужого зарядного чи публічної станції. Але така дрібниця може обернутися ризиком для ваших особистих даних.

Також ми писали, що iPhone став символом епохи сенсорних смартфонів, але на цьому шляху Apple поступово відмовилася від знакових елементів. Деякі зміни пройшли непомітно, а інші й досі викликають ностальгію та суперечки.