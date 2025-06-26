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Головна Технології Назавжди зникли з iPhone — 4 функції, які прибрала Apple

Назавжди зникли з iPhone — 4 функції, які прибрала Apple

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Дата публікації: 26 червня 2025 16:12
Зниклі функції iPhone — 4 фішки, які Apple ніколи не поверне
Смартфони Apple iPhone. Фото: Unsplash
Ключові моменти Кнопка "Додому" Перемикач режимів "дзвінок/тиша" Lightning Екранний виріз "чубчик"

iPhone став символом епохи сенсорних смартфонів, але на шляху еволюції Apple відмовилася від кількох знакових елементів. Деякі з них користувачі прийняли безболісно, інші й досі викликають ностальгію та суперечки.

Про це пише SlashGear.

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Кнопка "Додому"

Кнопка "Додому" свого часу формувала впізнаваний образ iPhone. Вперше представлена 2007 року, вона слугувала "порталом" на головний екран, робила скриншоти, викликала Siri й навіть перезапускала пристрій у разі зависання.

iPhone с кнопкой "Домой"
iPhone 4 з кнопкою "Додому". Фото: Unsplash

Підтримка Touch ID у 2013 році перетворила клавішу на сканер відбитків, спрощуючи розблокування та підтвердження Apple Pay. Однак із переходом на Face ID та безрамкові дисплеї фізична кнопка поступилася місцем — її востаннє можна було побачити у флагманах iPhone 8/8 Plus, а лінійка iPhone SE прощалася з нею випуском iPhone 16e.

Перемикач режимів "дзвінок/тиша"

Ще одним фірмовим елементом був боковий перемикач режимів "дзвінок/тиша", який легко було намацати навіть у темряві зали кінотеатру.

Переключатель режимов "звонок/тишина" iPhone
Перемикач режимів "дзвінок/тиша" на лівій грані iPhone. Фото: кадр з відео/YouTube

Починаючи з iPhone 15 Pro, Apple замінила її програмованою "Кнопкою дії", а у сімействі iPhone 16 повністю відмовилася від тумблера. Тепер тривалим натисканням на ту ж кнопку можна активувати беззвучний режим або призначити інші сценарії: запуск камери, ліхтарика чи фокус-режиму.

Lightning

Сонячний захід ери Lightning настав під тиском регуляторів ЄС. Порт, який у 2012 році змінив громіздкий 30-контактний конектор і став універсальним для більшості пристроїв Apple, поступився USB-C у моделях iPhone 15 і новіших.

Кабель Lightning для старых iPhone
Кабель Lightning для старих iPhone. Фото: кадр з відео/YouTube

Це спрощує підзарядку гаджетів різних брендів одним кабелем і забезпечує вищу швидкість за тієї ж напруги. Перехідний адаптер USB-C-to-Lightning дає змогу використовувати старі шнури, але логічніше їх продати, подарувати або здати на переробку.

Екранний виріз "чубчик"

Після зникнення "Додому" на екрані iPhone X з'явився знаменитий "чубчик" — виріз, що приховував фронтальну камеру та сенсори Face ID.

"Челка" на iPhone
Екранний виріз "Чубчик" на iPhone. Фото: Unsplash

Його трохи зменшили в iPhone 13, а вже в iPhone 14 Pro/14 Pro Max замінили на овальний виріз Dynamic Island. Останній хоч і не радикально змінює вигляд, зате інтегрує живі сповіщення: від навігації до керування музикою.

Нагадаємо, щороку Apple продає сотні мільйонів iPhone, хоча точних даних уже не публікує. Згідно з дослідженням CIRP, більшість користувачів оновлюють пристрої не через нові функції, а через зношення старих моделей.

Також ми писали, що Apple працює над новою версією бездротової зарядки, яка підтримуватиме стандарт Qi 2.2. Зарядні пристрої вже пройшли сертифікацію та забезпечують вищу потужність і покращене з'єднання з iPhone.

Apple телефони iPhone смартфон користувачі функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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