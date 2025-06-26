Зниклі функції iPhone — 4 фішки, які Apple ніколи не поверне

Назавжди зникли з iPhone — 4 функції, які прибрала Apple
iPhone став символом епохи сенсорних смартфонів, але на шляху еволюції Apple відмовилася від кількох знакових елементів. Деякі з них користувачі прийняли безболісно, інші й досі викликають ностальгію та суперечки.
Про це пише SlashGear.
Кнопка "Додому"
Кнопка "Додому" свого часу формувала впізнаваний образ iPhone. Вперше представлена 2007 року, вона слугувала "порталом" на головний екран, робила скриншоти, викликала Siri й навіть перезапускала пристрій у разі зависання.
Підтримка Touch ID у 2013 році перетворила клавішу на сканер відбитків, спрощуючи розблокування та підтвердження Apple Pay. Однак із переходом на Face ID та безрамкові дисплеї фізична кнопка поступилася місцем — її востаннє можна було побачити у флагманах iPhone 8/8 Plus, а лінійка iPhone SE прощалася з нею випуском iPhone 16e.
Перемикач режимів "дзвінок/тиша"
Ще одним фірмовим елементом був боковий перемикач режимів "дзвінок/тиша", який легко було намацати навіть у темряві зали кінотеатру.
Починаючи з iPhone 15 Pro, Apple замінила її програмованою "Кнопкою дії", а у сімействі iPhone 16 повністю відмовилася від тумблера. Тепер тривалим натисканням на ту ж кнопку можна активувати беззвучний режим або призначити інші сценарії: запуск камери, ліхтарика чи фокус-режиму.
Lightning
Сонячний захід ери Lightning настав під тиском регуляторів ЄС. Порт, який у 2012 році змінив громіздкий 30-контактний конектор і став універсальним для більшості пристроїв Apple, поступився USB-C у моделях iPhone 15 і новіших.
Це спрощує підзарядку гаджетів різних брендів одним кабелем і забезпечує вищу швидкість за тієї ж напруги. Перехідний адаптер USB-C-to-Lightning дає змогу використовувати старі шнури, але логічніше їх продати, подарувати або здати на переробку.
Екранний виріз "чубчик"
Після зникнення "Додому" на екрані iPhone X з'явився знаменитий "чубчик" — виріз, що приховував фронтальну камеру та сенсори Face ID.
Його трохи зменшили в iPhone 13, а вже в iPhone 14 Pro/14 Pro Max замінили на овальний виріз Dynamic Island. Останній хоч і не радикально змінює вигляд, зате інтегрує живі сповіщення: від навігації до керування музикою.
Нагадаємо, щороку Apple продає сотні мільйонів iPhone, хоча точних даних уже не публікує. Згідно з дослідженням CIRP, більшість користувачів оновлюють пристрої не через нові функції, а через зношення старих моделей.
Також ми писали, що Apple працює над новою версією бездротової зарядки, яка підтримуватиме стандарт Qi 2.2. Зарядні пристрої вже пройшли сертифікацію та забезпечують вищу потужність і покращене з'єднання з iPhone.
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