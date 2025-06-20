Не через камеру та ШІ — чому насправді люди купують iPhone

В руках смартфон iPhone 16 Pro. Фото: Unsplash

Щороку Apple продає сотні мільйонів iPhone, хоча офіційних цифр уже не оголошує. Нове дослідження Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) показує, що вирішальною підставою для більшості покупок стають не модні функції, а банальні проблеми зі старими телефонами.

Про це пише 9to5Mac.

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Що показало дослідження CIRP

Аналітики CIRP з'ясували, що 40% американців оновлюють iPhone через уповільнену роботу, тріщини на екрані чи зношений акумулятор, тобто тоді, коли пристрій ще працює, але вже дратує користувача. Ще 27% роблять покупку, коли попередній смартфон зовсім вийшов із ладу, був загублений або викрадений.

Результати опитування у дослідженні CIRP щодо купівлі нових iPhone. Фото: CIRP

Лише 13% респондентів заявили, що перейшли на нову модель саме заради свіжих можливостей — наприклад, кращої камери, дисплея або швидкодії. До цієї категорії CIRP зараховує й тих, хто змінив Android на iPhone, аби користуватися перевагами iMessage.

"Власники iPhone сприймають смартфон радше як побутовий прилад, а не хобі. Вони купують новий телефон, коли старий перестає задовольняти щоденні потреби", — зазначив один з коментаторів 9to5Mac.

І хоча 13% від сотень мільйонів пристроїв — неабияка цифра, на тлі інших мотивацій вона має несподівано скромний вигляд.

Дані CIRP вкотре підкреслюють, що для масового ринку надійність та довговічність смартфона важать більше, ніж найбільш рекламовані інновації.

Нагадаємо, перехід з Android на iPhone може викликати відчуття дезорієнтації: знайомі функції поводяться інакше, а налаштування потребують нових звичок. Проте інтерфейс iOS швидко стає зрозумілим — достатньо кількох днів, щоб оцінити його послідовність і зручність.

Також ми писали, що Apple готує оновлення власної бездротової зарядки, яка підтримуватиме стандарт Qi 2.2. Новий аксесуар із вдосконаленим магнітним кріпленням та вищою потужністю вже протестували на iPhone 11 та iPhone 16.