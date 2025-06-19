Перехід з Android на iPhone — як швидко звикнути до нової системи

Смартфон Apple iPhone. Фото: Unsplash

Перехід зі смартфона на Android до iPhone схожий на переїзд у нове місто: знайомі речі мають інакший вигляд, а правила змінюються. У перші дні інтерфейс iOS здається незвичним, та вже за кілька простих кроків він виявляється логічним і плавним.

Про те, як швидко звикнути до нового інтерфейсу, пише "Вечірній Київ".

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Перенесення даних без зайвого клопоту

Щойно купивши iPhone, не витрачайте час на ручне копіювання контактів чи фото. Достатньо встановити безплатний застосунок Move to iOS з Google Play, під'єднати обидва телефони до однієї Wi-Fi мережі — і контакти, SMS, медіафайли, електронна пошта та навіть частина даних із застосунків за лічені хвилини опиняться на новому пристрої.

Базові жести, що замінюють кнопки

У щоденному використанні iPhone потрібно запам'ятати лише три рухи:

проведіть пальцем від нижнього краю екрана вгору, щоб повернутися на головний екран;

затримайте цей жест для відкриття списку запущених програм;

щоб повернутися "назад", посуньте палець від лівого краю дисплея до центру.

Коли ці жести стануть звичними, різниця з Android практично зникне.

Пошук замість нескінченного гортання

Замість перегортання сторінки у пошуках потрібної іконки проведіть пальцем униз на будь-якому домашньому екрані — відкриється універсальний рядок Spotlight. Він одночасно шукає програми, контакти, повідомлення, файли й пропонує результати з інтернету, економлячи дорогоцінні секунди.

Керування запущеними програмами довірте системі

iOS сама "припиняє" зайві процеси, тож масово закривати програми не потрібно: це лише збільшить споживання енергії під час повторного запуску. Якщо ж застосунок справді завис, розблокуйте iPhone, зробіть жест угору з паузою, а тоді змахніть вікно непотрібної програми.

"Зосередження" — персональний простір без зайвого галасу

Режим "Зосередження" дозволяє підлаштувати сповіщення під роботу, відпочинок чи сон. Користувач сам визначає, які повідомлення блокувати, які програми залишити активними та на який час застосувати налаштування. Усе працює за графіком, забезпечуючи спокій саме тоді, коли це потрібно.

Google-сервіси залишаються поруч

Перехід на iOS не означає прощання з інструментами Google. Gmail може замінити Apple Mail, Google Фото — доповнити iCloud, Google Maps — підстрахувати Apple Maps, а Chrome легко конкурує з Safari. Таким чином, знайоме середовище залишається під рукою, а нові можливості iPhone "розкриваються" поступово, варто лише дати їм шанс.

Нагадаємо, Apple повністю переосмислила підхід до мобільної ОС, анонсувавши iOS 26 з оновленим дизайном та глибшою персоналізацією. Новинка охопила все — від іконок до механік взаємодії зі смартфоном.

Також ми писали, що реклама дедалі активніше проникає в середовище мобільних пристроїв на Android та iOS. Від звичних додатків до системних меню, погіршуючи досвід користування і впливаючи на продуктивність.