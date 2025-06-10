iOS 26 отримала найбільший редизайн з часів iOS 7 — все, що змінилося з оновленням

Новий дизайн елементів в iOS 26. Фото: скриншот/YouTube

Нову версію мобільної операційної системи Apple iOS 26 представили на WWDC 2025 із найбільш масштабним редизайном з часів iOS 7 і низкою функцій, що роблять смартфон ще більш персоналізованим та інтуїтивним. Оновлення торкнулося як візуальної складової на всіх пристроях бренду, так і способів взаємодії з контентом, камерою та вбудованими сервісами.

Про всі оновлення Apple розповіла на презентації WWDC 2025.

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Універсальний дизайн для всіх пристроїв

Apple вперше уніфікувала візуальний стиль на iPhone, iPad, Mac та інших платформах, представивши "наймасштабніше редизайн-оновлення" з моменту виходу iOS 7.

Спільний дизайн екосистеми Apple. Фото: скриншот/YouTube

Тепер усі елементи інтерфейсу мають спільну естетику, що полегшує перехід між різними пристроями.

Нова візуальна мова Liquid Glass

Натхнений VisionOS, інтерфейс "Liquid Glass" використовує прозорі шари, які динамічно реагують на дії користувача та імітують справжнє скло.

Скляний дизайн елементів системи в iOS 26. Фото: скриншот/YouTube

Вигнуті кути панелей та плавні переходи підкреслюють сучасний вигляд оболонки.

Інтерактивний екран блокування

Екран блокування став адаптивним: годинник автоматично підлаштовує розмір залежно від фону та повідомлень, музичні обкладинки переформатовують дизайн під час відтворення, а звичайні фотографії отримали 3D-ефект, оживаючи при русі смартфона.

Нові адаптивні екрани блокування в iOS 26. Фото: скриншот/YouTube

Оновлення "Камери" та "Фото"

У застосунку "Фото" з'явилися розділи "Бібліотека" та "Колекції" для зручнішої навігації, а в "Камері" режими тепер перемикаються жестами свайпу, що робить знімання більш інтуїтивним.

Нові режими камери та їхнє перемикання в iOS 26. Фото: скриншот/YouTube

Персоналізація інтерфейсу

Іконки додатків виконані у багатошаровому стилі рідкого скла та автоматично адаптуються під світлу чи темну тему, отримали "кольорові акценти" та навіть повну прозорість.

Новий дизайн іконок застосунків в iOS 26. Фото: скриншот/YouTube

Єдина візуальна концепція поширюється на доки і віджети, створюючи гармонійний вигляд.

Миттєвий переклад дзвінків і повідомлень

Live Translation тепер працює під час телефонних розмов з будь-якими абонентами, миттєво перекладає текст у повідомленнях і навіть генерує живі субтитри в FaceTime — усе на пристрої без передачі даних у хмару.

Переклад у реальному часі під час дзвінків в iOS 26. Фото: скриншот/YouTube

Окрім цього, Apple відкрила Call Translation API для сторонніх розробників.

Розширені можливості в "Повідомленнях"

Система автоматично пропонує створити опитування в чаті, індикатори набору тексту з'явилися й у групових бесідах, а обмін Apple Cash відбувається прямо в повідомленнях.

Оновлений застосунок повідомлень в iOS 26. Фото: скриншот/YouTube

Групові чати можна прикрашати динамічними фонами або згенерованими за допомогою ШІ зображеннями, а повідомлення від невідомих відправників потрапляють в окрему теку доти, поки ви не дозволите їх отримувати.

Оновлений інтерфейс викликів та утримання лінії

Функція Hold Assist самостійно підтримує лінію під час очікування оператора, а Call Screening обробляє дзвінки від незнайомців у фоновому режимі: спочатку абонент називає своє ім'я та мету, а вже потім пристрій вирішує, чи повідомляти вас.

Новий інтерфейс викликів в iOS 26. Фото: скриншот/YouTube

У застосунку "Телефон" пропущені виклики та голосова пошта відображаються в єдиному потоці, схожому на чат.

Переклад текстів пісень та Smart Mix в Apple Music

Apple Music тепер показує перекладені тексти пісень і їхню транскрипцію для правильної вимови, а функція AutoMix дозволяє плавно поєднувати треки за темпом і бітами. За допомогою Music Pins користувачі можуть закріплювати улюблені плейлисти та виконавців.

Оновлення Apple Maps

Картограма запам'ятовує ваші улюблені маршрути та зупинки — від дитсадка до кав'ярні, а функція Visited Places зберігає історію відвідувань. У разі заторів додаток пропонує альтернативні шляхи.

Інтеграція ChatGPT

За допомогою кнопки "Ask" можна ставити питання ChatGPT безпосередньо з будь-якого контенту на екрані, не копіюючи текст у сторонні застосунки.

Інтеграція ChatGPT в iOS 26. Фото: скриншот/YouTube

Усі запити не покидають ваш пристрій без явного дозволу.

Нагадаємо, голосова асистентка Siri тривалий час критикувалася за обмежену функціональність, однак із приходом нового керівництва ситуація змінюється. Восени, разом із релізом iOS 26, користувачі отримають значно вдосконалену версію Siri, яка глибше інтегрується в повсякденні дії та краще розуміє потреби власника.

Також ми писали, що перші витоки вказують: iOS 26 буде сумісною з моделями iPhone, починаючи з серії iPhone 11. Цю інформацію поширила закрита сторінка в X, яка раніше точно передбачила список підтримуваних пристроїв для iOS 18.