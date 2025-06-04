Якою буде iOS 26 — все, що відомо про нову версію за тиждень до презентації

Неофіційний логотип iOS 26. Фото: скриншот/YouTube

Менше ніж за тиждень до головної презентації WWDC 2025 інсайдери вже окреслили ключові зміни, що готуються для iOS 26. Оновлення обіцяє комплексний редизайн у стилі visionOS та впровадження нової хвилі "Apple Intelligence" функцій.

Про всі нововведення пише MacRumors.

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Apple вирішила перейти на річну нумерацію: замість iOS 19 ми отримаємо iOS 26, яка стартує у сезоні вересень 2025 — вересень 2026. Основна увага приділяється зовнішньому вигляду: прозорі "скляні" елементи інтерфейсу, плаваючі вікна з округлими краями й м'яка тіньова підсвітка мають нагадувати про visionOS. Для вбудованих програм Apple готує оновлені іконки та спрощену навігацію. Розробники сторонніх застосунків отримають свіжі гайдлайни, щоб підтримати єдину візуальну мову на iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV та visionOS-пристроях.

Нові елементи дизайну iOS 26. Фото: MacRumors

У центрі "Apple Intelligence" буде адаптивне управління акумулятором: система аналізуватиме сценарії використання й обмежуватиме енергоспоживання застосунків. В оновленому Shortcuts з'явиться можливість створювати ланцюжки дій через природну мову, а Siri з часом освоїть контекст ваших листів, повідомлень і відкритих вікон. Apple також готується інтегрувати Google Gemini як альтернативне рушійне рішення поряд із ChatGPT для складніших запитів.

Серед інших новинок очікується окремий застосунок Gaming із розширеним пошуком і спільнотою гравців, поліпшені Messages з автоматичним перекладом і голосуваннями, а в Music на екрані блокування з'явиться повноекранна анімована обкладинка. AirPods отримають режим Live Translate для перекладу розмов у реальному часі, а captive-логіни до мереж Wi-Fi синхронізуватимуться між усіма вашими пристроями.

Команда iOS опрацьовує нові можливості для здоров'я та доступності: серед них — персоналізовані рекомендації в оновленому Health, поліпшені хаптичні вібрації під музику, "ярлики доступності" на сторінках App Store, а також удосконалені системи відстеження голови, очей і навіть інтеграція з нейроінтерфейсами. Для iPhone з USB-C Apple тестує Stage Manager, що дає змогу відкривати кілька програм на зовнішньому дисплеї у віконному режимі.

На iPadOS 26 переїжджає той самий "скляний" стиль, а також нові інструменти продуктивності, включно з меню, наближеним до macOS, і каліграфічним пером-"очеретом" для Apple Pencil. Щодо сумісності, система не дістанеться iPhone XR, XS і XS Max, утім підтримає всі інші моделі, що зараз працюють на iOS 18. Найскладніші функції "Apple Intelligence" традиційно залишаться ексклюзивом для новіших чипів.

Початок трансляції WWDC 2025 призначено на понеділок, 9 червня, о 20:00 за київським часом. Apple покаже презентацію на своєму сайті, на YouTube та в додатку TV, а найбільш очікуваною анонсованою подією вечора стане дебют iOS 26.

Нагадаємо, протистояння між Android і iOS триває вже багато років, і обидві операційні системи мають свої переваги й недоліки. Напередодні релізу Android 16 — його бета вже доступна для пристроїв Pixel, а фінальна версія очікується в червні — та презентації iOS 19 (або iOS 26 за новою схемою нумерації).

Також ми писали, що в iOS 19 з'явиться нова корисна можливість: дані для входу в публічні мережі Wi-Fi тепер автоматично синхронізуватимуться між усіма пристроями Apple. Достатньо буде заповнити форму підключення на одному гаджеті — інші пристрої під'єднаються до мережі самостійно.