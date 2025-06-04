Какой будет iOS 26 — все, что известно о новой версии за неделю до презентации

Неофициальный логотип iOS 26. Фото: скриншот/YouTube

Меньше чем за неделю до главной презентации WWDC 2025 инсайдеры уже обозначили ключевые изменения, которые готовятся для iOS 26. Обновление обещает комплексный редизайн в стиле visionOS и внедрение новой волны "Apple Intelligence" функций.

Обо всех нововведениях пишет MacRumors.

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Apple решила перейти на годовую нумерацию: вместо iOS 19 мы получим iOS 26, которая стартует в сезоне сентябрь 2025 — сентябрь 2026. Основное внимание уделяется внешнему виду: прозрачные "стеклянные" элементы интерфейса, плавающие окна с округлыми краями и мягкая теневая подсветка должны напоминать о visionOS. Для встроенных программ Apple готовит обновленные иконки и упрощенную навигацию. Разработчики сторонних приложений получат свежие гайдлайны, чтобы поддержать единый визуальный язык на iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV и visionOS-устройствах.

Новые элементы дизайна iOS 26. Фото: MacRumors

В центре "Apple Intelligence" будет адаптивное управление аккумулятором: система будет анализировать сценарии использования и ограничивать энергопотребление приложений. В обновленном Shortcuts появится возможность создавать цепочки действий через естественную речь, а Siri со временем освоит контекст ваших писем, сообщений и открытых окон. Apple также готовится интегрировать Google Gemini как альтернативное движущее решение наряду с ChatGPT для более сложных запросов.

Среди других новинок ожидается отдельное приложение Gaming с расширенным поиском и сообществом игроков, улучшенные Messages с автоматическим переводом и голосованиями, а в Music на экране блокировки появится полноэкранная анимированная обложка. AirPods получат режим Live Translate для перевода разговоров в реальном времени, а captive-логины к сетям Wi-Fi будут синхронизироваться между всеми вашими устройствами.

Команда iOS прорабатывает новые возможности для здоровья и доступности: среди них — персонализированные рекомендации в обновленном Health, улучшенные хаптические вибрации под музыку, "ярлыки доступности" на страницах App Store, а также усовершенствованные системы отслеживания головы, глаз и даже интеграция с нейроинтерфейсами. Для iPhone с USB-C Apple тестирует Stage Manager, позволяющий открывать несколько приложений на внешнем дисплее в оконном режиме.

На iPadOS 26 переезжает тот же "стеклянный" стиль, а также новые инструменты производительности, включая меню, приближенное к macOS, и каллиграфическое перо-"камыш" для Apple Pencil. Что касается совместимости, система не доберется до iPhone XR, XS и XS Max, впрочем, поддержит все остальные модели, которые сейчас работают на iOS 18. Сложные функции "Apple Intelligence" традиционно останутся эксклюзивом для новых чипов.

Начало трансляции WWDC 2025 назначено на понедельник, 9 июня, в 20:00 по киевскому времени. Apple покажет презентацию на своем сайте, на YouTube и в приложении TV, а самым ожидаемым анонсированным событием вечера станет дебют iOS 26.

Напомним, противостояние между Android и iOS длится уже много лет, и обе операционные системы имеют свои преимущества и недостатки. В преддверии релиза Android 16 — его бета уже доступна для устройств Pixel, а финальная версия ожидается в июне — и презентации iOS 19 (или iOS 26 по новой схеме нумерации).

Также мы писали, что в iOS 19 появится новая полезная возможность: данные для входа в публичные сети Wi-Fi теперь автоматически будут синхронизироваться между всеми устройствами Apple. Достаточно будет заполнить форму подключения на одном гаджете — остальные устройства подключатся к сети самостоятельно.