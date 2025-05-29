Apple змінює назви iOS — у 2025 році не з'явиться iOS 19, а буде випущено iOS 26

Магазин гаджетів Apple. Фото: Unsplash

Apple готує кардинальну зміну у схемі найменування операційних систем. Якщо компанія дійсно запровадить новий принцип, восени 2025 року нинішня iOS 18 перетвориться одразу на iOS 26, а наступні версії отримуватимуть цифри, що збігаються з останніми двома цифрами майбутнього року.

Про це пише CNET.

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За даними неназваних джерел, той самий індекс "26" можуть отримати iPadOS, macOS, watchOS, tvOS і visionOS. Ідея полягає в тому, щоб уніфікувати брендинг і зняти плутанину: зараз різні платформи Apple перебувають на різних номерах, адже стартували в різні роки. Компанія має оголосити про переорієнтацію на "річну" нумерацію та про більш узгоджені інтерфейси під час конференції розробників WWDC, що стартує 9 червня.

Apple традиційно відмовляється коментувати чутки, тож офіційного підтвердження поки немає. Примітно, що матеріал Bloomberg не згадує можливого перейменування iPhone: актуальна лінійка — iPhone 16, а серію iPhone 17 очікують у вересні. Джерела не повідомляють, що смартфони отримають "автомобільний" номер 26 замість звичного 17.

Перехід на позначення майбутнього року (у цьому випадку — 2026) вже використовують Samsung і Microsoft, тож Apple може долучитися до тенденції й зробити свої назви більш передбачуваними для користувачів.

Нагадаємо, Apple готує велике оновлення в серії своїх смартфонів. Очікується, що моделі iPhone 17 Pro та 17 Pro Max, які презентують восени 2025 року, стануть справжнім проривом.

Також ми писали, що Apple підтвердила дату проведення щорічної конференції WWDC 2025 — вона стартує 9 червня. Центральною темою події стане iOS 19. Серед головних нововведень — оновлений інтерфейс, покращена навігація, інтеграція ШІ-функцій та глибша взаємодія з екосистемою Apple.