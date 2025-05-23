iPhone 17 Pro готується до релізу — чим відрізнятиметься флагман від iPhone 16 Pro

Макети смартфонів з лінійки iPhone 17, з лівого краю iPhone 17 Pro. Фото: скриншот/YouTube

Apple готує одне з наймасштабніших оновлень у своїй лінійці смартфонів. iPhone 17 Pro та 17 Pro Max мають дебютувати восени 2025 року, і, за наявними витоками, це буде значний прорив. Компанія планує серйозні зміни як у дизайні, так і в технічному оснащенні, зберігаючи при цьому фірмову впізнаваність пристроїв.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що зміниться в iPhone 17 Pro порівняно з iPhone 16 Pro.

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Головні відмінності між iPhone 17 Pro та iPhone 16 Pro

Одним із найобговорюваніших нововведень стане ймовірний перехід з титану на алюміній. Хоча титановий корпус iPhone 15 Pro був представлений як значна перевага, Apple може повернутися до алюмінію через його легкість, простоту виробництва та кращі тепловідвідні властивості. Це змінить тактильні відчуття, проте зробить пристрій практичнішим.

Очікується й новий процесор — A19 Pro, створений за 3-нм техпроцесом. Це забезпечить приріст продуктивності та енергоефективності, що особливо важливо для нових функцій на базі штучного інтелекту Apple Intelligence.

Уперше в історії iPhone флагманські моделі отримають 12 ГБ оперативної пам'яті. Це дозволить краще працювати з ресурсомісткими застосунками та розширити можливості багатозадачності.

Apple також планує використовувати власні модулі Wi-Fi 7 і Bluetooth. Це має покращити швидкість та стабільність бездротового з'єднання.

Ще однією важливою зміною стане нова система охолодження. iPhone 17 Pro Max отримає гібридну систему з випарювальною камерою та графітовими пластинами — як у геймерських смартфонах. Це рішення орієнтоване на користувачів, які активно знімають відео або грають у мобільні ігри.

Камери теж зазнають суттєвих змін. Телефотооб'єктив отримає 48 МП, що може забезпечити 10-кратне збільшення без втрати якості. Фронтальна камера зросте до 24 МП, що покращить якість селфі та відеодзвінків. Також iPhone 17 Pro вперше зможе записувати відео в роздільній здатності 8K.

Екран отримає антиблікове покриття та покращений захист від подряпин, що може зменшити потребу в захисному склі чи плівці. Крім того, Apple змінить дизайн блоку камер — тепер це буде прямокутник на всю ширину корпусу, а не традиційний квадрат у куті.

Новинки працюватимуть з коробки на iOS 19, яка робить ставку на персоналізацію та штучний інтелект. Якщо Apple реалізує усі анонсовані зміни, iPhone 17 Pro може стати одним із найпомітніших флагманів за останні роки — без компромісів.

Нагадаємо, Apple офіційно підтвердила, що щорічна конференція розробників WWDC 2025 стартує 9 червня. Одним із головних акцентів заходу стане iOS 19. Це оновлення може стати найрадикальнішим в історії компанії — із повністю оновленим дизайном, вдосконаленою навігацією, новими функціями на основі штучного інтелекту та ще глибшою інтеграцією в екосистему Apple.

Також ми писали, що Apple готується переглянути свою традиційну модель запуску смартфонів. Компанія планує розтягнути релізи на кілька етапів і представити одразу дві нестандартні новинки — надтонкий iPhone і перший складаний пристрій у лінійці.