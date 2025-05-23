iPhone 17 Pro готовится к релизу — чем будет отличаться флагман от iPhone 16 Pro

Макеты смартфонов из линейки iPhone 17, с левого края iPhone 17 Pro. Фото: скриншот/YouTube

Apple готовит одно из самых масштабных обновлений в своей линейке смартфонов. iPhone 17 Pro и 17 Pro Max должны дебютировать осенью 2025 года, и, по имеющимся утечкам, это будет значительный прорыв. Компания планирует серьезные изменения как в дизайне, так и в техническом оснащении, сохраняя при этом фирменную узнаваемость устройств.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что изменится в iPhone 17 Pro по сравнению с iPhone 16 Pro.

Реклама

Читайте также:

Главные отличия между iPhone 17 Pro и iPhone 16 Pro

Одним из самых обсуждаемых нововведений станет вероятный переход с титана на алюминий. Хотя титановый корпус iPhone 15 Pro был представлен как значительное преимущество, Apple может вернуться к алюминию из-за его легкости, простоты производства и лучших теплоотводящих свойств. Это изменит тактильные ощущения, однако сделает устройство более практичным.

Ожидается и новый процессор — A19 Pro, созданный по 3-нм техпроцессу. Это обеспечит прирост производительности и энергоэффективности, что особенно важно для новых функций на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Впервые в истории iPhone флагманские модели получат 12 ГБ оперативной памяти. Это позволит лучше работать с ресурсоемкими приложениями и расширить возможности многозадачности.

Apple также планирует использовать собственные модули Wi-Fi 7 и Bluetooth. Это должно улучшить скорость и стабильность беспроводного соединения.

Еще одним важным изменением станет новая система охлаждения. iPhone 17 Pro Max получит гибридную систему с испарительной камерой и графитовыми пластинами — как в геймерских смартфонах. Это решение ориентировано на пользователей, которые активно снимают видео или играют в мобильные игры.

Камеры тоже претерпят существенные изменения. Телефотообъектив получит 48 МП, что может обеспечить 10-кратное увеличение без потери качества. Фронтальная камера вырастет до 24 МП, что улучшит качество селфи и видеозвонков. Также iPhone 17 Pro впервые сможет записывать видео в разрешении 8K.

Экран получит антибликовое покрытие и улучшенную защиту от царапин, что может уменьшить потребность в защитном стекле или пленке. Кроме того, Apple изменит дизайн блока камер — теперь это будет прямоугольник на всю ширину корпуса, а не традиционный квадрат в углу.

Новинки будут работать из коробки на iOS 19, которая делает ставку на персонализацию и искусственный интеллект. Если Apple реализует все анонсированные изменения, iPhone 17 Pro может стать одним из самых заметных флагманов за последние годы — без компромиссов.

Напомним, Apple официально подтвердила, что ежегодная конференция разработчиков WWDC 2025 стартует 9 июня. Одним из главных акцентов мероприятия станет iOS 19. Это обновление может стать самым радикальным в истории компании — с полностью обновленным дизайном, усовершенствованной навигацией, новыми функциями на основе искусственного интеллекта и еще более глубокой интеграцией в экосистему Apple.

Также мы писали, что Apple готовится пересмотреть свою традиционную модель запуска смартфонов. Компания планирует растянуть релизы на несколько этапов и представить сразу две нестандартные новинки — сверхтонкий iPhone и первое складное устройство в линейке.