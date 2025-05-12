Apple можуть підвищити ціни на iPhone — експерти назвали приховані причини

Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max. Фото: Unsplash

Компанія з Купертіно розглядає можливість подорожчання осінньої лінійки смартфонів, водночас готуючи нові функції та тонший дизайн. У такий спосіб Apple прагне зберегти маржу й пояснити зростання цін будь-чим, окрім запроваджених у США мит на китайські телефони.

Про це пише The Wall Street Journal.

Реклама

Читайте також:

Китай залишається головним виробничим майданчиком Apple

Після домовленостей Вашингтона й Пекіна більшість взаємних мит скорочено до 10%, однак 20-відсотковий збір на китайські смартфони, запроваджений президентом Дональдом Трампом, залишився. Для Apple це означає додаткові витрати — глава компанії Тім Кук попередив про близько 900 млн доларів лише в нинішньому кварталі.

Щоб знизити ризики, у березні Apple збільшила запаси компонентів і переорієнтувала частину виробництва для США на Індію — упродовж квітня-червня більшість iPhone для американського ринку збиратимуть саме там. Та флагманські Pro й Pro Max, що потребують кращих камер і більших акумуляторів, усе ще переважно сходять з конвеєрів у Китаї, адже індійські потужності поки що не здатні забезпечити масовий випуск у таких масштабах.

Аналітики Jefferies підрахували, що з 65 млн iPhone, проданих торік у США, близько 36-39 млн припали на Pro-версії. Скоротити витрати лише коштом постачальників Apple не вдасться, тож компанії доведеться або жертвувати прибутком, або підвищувати ціни.

Усередині корпорації побоюються відкрито звинувачувати тарифи: приклад Amazon, яку Білий дім розкритикував за можливе відображення мит у кошику покупця, продемонстрував політичні ризики. Тому в Купертіно схиляються до "найменш болісного" виходу — подорожчання з акцентом на нові можливості гаджета, а не на податковий тиск.

Очікується, що восени компанія презентує сімейство iPhone 17: від базової моделі (тепер від 799 доларів) до Pro Max (від 1 199 доларів), а місце нинішнього iPhone 16 Plus посяде тонший варіант. Паралельно Apple вивчає перспективу локального виробництва у США, проте повноцінне перенесення може розтягнутися на роки. Індія тим часом нарощує частку у глобальних постачаннях iPhone до 13-14% і має шанс подвоїти результат уже цього року. Однак навіть у 2027 році, за оцінками TechInsights, Китай залишатиметься ключовим джерелом компонентів для iPhone.

Нагадаємо, Apple готується кардинально змінити підхід до запуску своїх смартфонів. Компанія має намір розтягнути релізи на кілька сезонів і вперше показати дві незвичні новинки — ультратонкий iPhone і першу складану модель.

Також ми писали, що Apple планує відійти від звичного графіка презентацій і розділити запуск iPhone 18 на два етапи. Моделі Pro представлять восени 2026 року, а доступніші версії iPhone 18 разом з оновленим iPhone 16e побачать світ лише навесні 2027 року.

Реклама