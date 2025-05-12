Apple могут повысить цены на iPhone — эксперты назвали скрытые причины

Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max. Фото: Unsplash

Компания из Купертино рассматривает возможность подорожания осенней линейки смартфонов, одновременно готовя новые функции и более тонкий дизайн. Таким образом Apple стремится сохранить маржу и объяснить рост цен чем-либо, кроме введенных в США пошлин на китайские телефоны.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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После договоренностей Вашингтона и Пекина большинство взаимных пошлин сокращено до 10%, однако 20-процентный сбор на китайские смартфоны, введенный президентом Дональдом Трампом, остался. Для Apple это означает дополнительные расходы — глава компании Тим Кук предупредил об около 900 млн долларов только в нынешнем квартале.

Чтобы снизить риски, в марте Apple увеличила запасы компонентов и переориентировала часть производства для США на Индию — в течение апреля-июня большинство iPhone для американского рынка будут собирать именно там. Но флагманские Pro и Pro Max, требующие лучших камер и больших аккумуляторов, все еще преимущественно сходят с конвейеров в Китае, ведь индийские мощности пока не способны обеспечить массовый выпуск в таких масштабах.

Аналитики Jefferies подсчитали, что из 65 млн iPhone, проданных в прошлом году в США, около 36-39 млн пришлись на Pro-версии. Сократить расходы только за счет поставщиков Apple не удастся, поэтому компании придется либо жертвовать прибылью, либо повышать цены.

Внутри корпорации опасаются открыто обвинять тарифы: пример Amazon, которую Белый дом раскритиковал за возможное отражение пошлин в корзине покупателя, продемонстрировал политические риски. Поэтому в Купертино склоняются к "наименее болезненному" выходу — подорожанию с акцентом на новые возможности гаджета, а не на налоговое давление.

Ожидается, что осенью компания презентует семейство iPhone 17: от базовой модели (теперь от 799 долларов) до Pro Max (от 1 199 долларов), а место нынешнего iPhone 16 Plus займет более тонкий вариант. Параллельно Apple изучает перспективу локального производства в США, однако полноценный перенос может растянуться на годы. Индия тем временем наращивает долю в глобальных поставках iPhone до 13-14% и имеет шанс удвоить результат уже в этом году. Однако даже в 2027 году, по оценкам TechInsights, Китай будет оставаться ключевым источником компонентов для iPhone.

Напомним, Apple готовится кардинально изменить подход к запуску своих смартфонов. Компания намерена растянуть релизы на несколько сезонов и впервые показать две необычные новинки — ультратонкий iPhone и первую складную модель.

Также мы писали, что Apple планирует отойти от привычного графика презентаций и разделить запуск iPhone 18 на два этапа. Модели Pro представят осенью 2026 года, а более доступные версии iPhone 18 вместе с обновленным iPhone 16e увидят свет лишь весной 2027 года.

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