iPhone та інші смартфони можуть зникнути до 2035 року — Apple робить ставку на ШІ

Смартфон Apple iPhone в руках. Фото: Unsplash

Старший віцепрезидент Apple з інтернет-послуг Едді Кью заявив у суді, що до 2035 року користувачам може вже не знадобитися iPhone. На його думку, стрімкий розвиток штучного інтелекту здатен змістити центр технологічної екосистеми й відкрити шлях новим гравцям.

Про це пише wccftech.

Реклама

Читайте також:

Чи зможе штучний інтелект замінити смартфони через 10 років

Під час слухань у справі проти Google, де Кью давав свідчення, топменеджер Apple підкреслив, що ШІ докорінно змінює пошук і багато інших сервісів. Він нагадав, що OpenAI вже пропонує ChatGPT як окрему платформу, демонструючи, наскільки ШІ може замінити усталені технології.

"Можливо, через десять років iPhone уже не буде потрібен, якими б шаленими це не здавалося. Єдиний спосіб створити справжню конкуренцію — це технологічні зрушення, а ШІ саме таким зрушенням і є", — сказав він.

Кью визнав, що смартфон від Apple залишається найпопулярнішим продуктом компанії, а його апаратна частина та інтеграція Apple Intelligence лише зміцнюють позиції. Проте він наполягає, що штучний інтелект відкриває нові можливості для нових учасників, тому навіть буремне майбутнє iPhone не можна виключати.

Коментуючи перспективи, топменеджер нагадав про амбіції Apple у сфері носимих пристроїв: компанія працює над "розумними" окулярами з підтримкою Apple Intelligence, які потенційно можуть виконувати частину функцій телефону, хоча навряд чи стануть повноцінною заміною одразу. За словами Кью, подібні гаджети потребують років розвитку, перш ніж можна буде говорити про остаточний відхід смартфонів у минуле.

Попри сміливу заяву, Кью підкреслив, що його слова не применшують сьогоднішньої ролі iPhone на ринку: пристрій, який дебютував ще 2007 року, сильніший, ніж будь-коли, і поки що залишається важко замінити. Втім, сам факт обговорення майбутнього без iPhone свідчить про масштаб впливу штучного інтелекту на технологічний ландшафт.

Нагадаємо, дедалі більше користувачів на форумах повідомляють про випадки, коли їхні рідні починають вірити у вигадані "одкровення", згенеровані ChatGPT, і називати себе пророками. Здається неймовірним, але звичайне листування зі штучним інтелектом у деяких випадках переростає в небезпечне духовне захоплення, яке призводить до ізоляції, сімейних конфліктів і втрати зв'язку з реальністю.

Також ми писали, що на тлі зростаючих побоювань щодо технологічної сингулярності та масового безробіття через штучний інтелект дослідники з Університету Карнегі-Меллона вирішили перевірити ці ризики експериментальним шляхом. Вони створили компанію TheAgentCompany, у якій усі посади обіймали автономні ШІ-агенти від провідних розробників. Результат виявився дещо кумедним.