ШІ "оживив" жертву на судовому засіданні — як відреагував суддя

Образ Кріса Пелкі, згенерований ШІ. Фото: скриншот/BBC

Три роки тому 37-річний Кріс Пелкі загинув від пострілу під час дорожньої сварки в Аризоні. На початку травня, під час оголошення вироку його кривдникові, в залі суду з'явилося відео, де сам Пелкі — відтворений за допомогою штучного інтелекту — звертається до засудженого й закликає до прощення.

Про це пише BBC.

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Сестра загиблого, Стейсі Вейлс, використала фото, відео й аудіозаписи брата, аби створити його цифрову копію. Слова, які ШІ-версія Пелкі виголосила перед суддею, вона написала сама, керуючись характером брата, що завжди схилявся до прощення.

"Габріелю Хоркасітасу, людині, яка стріляла в мене, дуже прикро, що ми зустрілися того дня за таких обставин. В іншому житті ми, можливо, могли б бути друзями. Я вірю в прощення і в Бога, який прощає. Я завжди вірив і досі вірю", — заявила у суді ШІ-версія Пелкі.

Суддя Тодд Ленг, який уже мав вирок присяжних щодо провини Оркасітаса, присудив йому 10,5 року за ненавмисне вбивство й подякував родині за незвичний спосіб виступу: за його словами, у відео відчувалася щирість прощення.

Колишній федеральний суддя й професор юридичного факультету Університету Дюка Пол Грімм зазначає, що аризонські суди вже застосовують ШІ, зокрема для спрощеного викладу рішень Верховного суду штату. У конкретній справі, де рішення ухвалював суддя без участі присяжних, використання технології не порушувало процедури.

Втім, етичні питання залишаються. Професор бізнес-етики Карнегі-Меллонського університету Дерек Лебен застерігає: не завжди сторонні люди зможуть точно передати волю померлого, а отже, подібна практика може стати небезпечним прецедентом.

Нагадаємо, штучний інтелект уже міцно вкорінився в нашому повсякденному житті. Ми звертаємось до нього по допомогу, поради, а дехто навіть почав використовувати його як заміну психотерапевту. Але чи справді ШІ здатен повноцінно замінити фахівця й допомогти впоратися з емоційними чи психологічними труднощами — питання залишається відкритим.

Також ми писали, що компанія Microsoft активно інтегрує генеративний ШІ у процеси розробки: нині від 20% до 30% коду у внутрішніх репозиторіях створюється саме за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомив генеральний директор Сатья Наделла.