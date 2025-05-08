ИИ "оживил" жертву на судебном заседании — как отреагировал судья

Образ Криса Пелки, сгенерированный ИИ. Фото: скриншот/BBC

Три года назад 37-летний Крис Пелки погиб от выстрела во время дорожной ссоры в Аризоне. В начале мая, во время оглашения приговора его обидчику, в зале суда появилось видео, где сам Пелки — воссозданный с помощью искусственного интеллекта — обращается к осужденному и призывает к прощению.

Об этом пишет BBC.

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Сестра погибшего, Стейси Вейлс, использовала фото, видео и аудиозаписи брата, чтобы создать его цифровую копию. Слова, которые ИИ-версия Пелки произнесла перед судьей, она написала сама, руководствуясь характером брата, который всегда склонялся к прощению.

"Габриэлю Хоркаситасу, человеку, который стрелял в меня, очень жаль, что мы встретились в тот день при таких обстоятельствах. В другой жизни мы, возможно, могли бы быть друзьями. Я верю в прощение и в Бога, который прощает. Я всегда верил и до сих пор верю", — заявила в суде ИИ-версия Пелки.

Судья Тодд Лэнг, который уже имел приговор присяжных о вине Оркаситаса, приговорил его к 10,5 годам за непредумышленное убийство и поблагодарил семью за необычный способ выступления: по его словам, в видео чувствовалась искренность прощения.

Бывший федеральный судья и профессор юридического факультета Университета Дюка Пол Гримм отмечает, что аризонские суды уже применяют ИИ, в том числе для упрощенного изложения решений Верховного суда штата. В конкретном деле, где решение принимал судья без участия присяжных, использование технологии не нарушало процедуры.

Впрочем, этические вопросы остаются. Профессор бизнес-этики Карнеги-Меллонского университета Дерек Лебен предостерегает: не всегда посторонние люди смогут точно передать волю умершего, а значит, подобная практика может стать опасным прецедентом.

Напомним, искусственный интеллект уже прочно укоренился в нашей повседневной жизни. Мы обращаемся к нему за помощью, советом, а некоторые даже начали использовать его как замену психотерапевту. Но действительно ли ИИ способен полноценно заменить специалиста и помочь справиться с эмоциональными или психологическими трудностями — вопрос остается открытым.

Также мы писали, что компания Microsoft активно интегрирует генеративный ИИ в процессы разработки: сейчас от 20% до 30% кода во внутренних репозиториях создается именно с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил генеральный директор Сатья Наделла.