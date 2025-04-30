Заміна людей розпочата — в Microsoft 30% коду створюється штучним інтелектом

Паперовий стакан з логотипом Microsoft на столі поруч із ноутбуком. Фото: Pexels

Microsoft активно впроваджує генеративні інструменти під час розробки, і нині від 20% до 30% коду у внутрішніх репозиторіях компанії створює саме штучний інтелект. На цьому наголосив генеральний директор Сатья Наделла під час розмови біля каміна з CEO Meta Марком Цукербергом на конференції LlamaCon.

Про це пише TechCrunch.

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Microsoft активно використовує ШІ для написання коду своїх розробок

На запитання Цукерберга про поточну частку ШІ-згенерованого коду Наделла пояснив, що результати залежать від мови програмування: помітний прогрес спостерігається у Python, тоді як у C++ автоматизація просувається повільніше.

Головний технічний директор Microsoft Кевін Скотт раніше прогнозував, що до 2030 року 95% усього програмного коду писатиме ШІ.

Перевернувши запитання до співрозмовника, Наделла поцікавився часткою машинного коду в Meta, однак Цукерберг зізнався, що наразі не володіє такими даними.

Минулого тижня генеральний директор Google Сундар Пічаї повідомив на звітній телефонній конференції, що в їхніх проєктах ШІ генерує понад 30% коду. Водночас залишається незрозумілим, якими саме критеріями Microsoft і Google користуються, розмежовуючи "людський" та "машинний" код, тож наведені цифри варто сприймати з певною обережністю.

Нагадаємо, австралійська радіостанція протягом місяців транслювала ефір, ведучим якого був штучний інтелект. Слухачам не повідомляли про це ні в описі програми, ні в ефірі.

Також ми писали, що дослідники з університету Цюриху непомітно розміщували на Reddit коментарі, згенеровані штучним інтелектом. Модерація платформи, яка розкрила експеримент, назвала його "психологічною маніпуляцією" 3,8 млн учасників сабредіту.