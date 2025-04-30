Замена людей начата — в Microsoft 30% кода создается искусственным интеллектом

Бумажный стакан с логотипом Microsoft на столе рядом с ноутбуком. Фото: Pexels

Microsoft активно внедряет генеративные инструменты при разработке, и сейчас от 20% до 30% кода во внутренних репозиториях компании создает именно искусственный интеллект. Это подчеркнул генеральный директор Сатья Наделла во время разговора у камина с CEO Meta Марком Цукербергом на конференции LlamaCon.

Об этом пишет TechCrunch.

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На вопрос Цукерберга о текущей доле ИИ-сгенерированного кода Наделла объяснил, что результаты зависят от языка программирования: заметный прогресс наблюдается в Python, тогда как в C++ автоматизация продвигается медленнее.

Главный технический директор Microsoft Кевин Скотт ранее прогнозировал, что к 2030 году 95% всего программного кода будет писать ИИ.

Перевернув вопрос к собеседнику, Наделла поинтересовался долей машинного кода в Meta, однако Цукерберг признался, что пока не владеет такими данными.

На прошлой неделе генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил на отчетной телефонной конференции, что в их проектах ИИ генерирует более 30% кода. В то же время остается непонятным, какими именно критериями Microsoft и Google пользуются, разграничивая "человеческий" и "машинный" код, поэтому приведенные цифры следует воспринимать с определенной осторожностью.

Напомним, австралийская радиостанция в течение месяцев транслировала эфир, ведущим которого был искусственный интеллект. Слушателям не сообщали об этом ни в описании программы, ни в эфире.

Также мы писали, что исследователи из университета Цюриха незаметно размещали на Reddit комментарии, сгенерированные искусственным интеллектом. Модерация платформы, которая раскрыла эксперимент, назвала его "психологической манипуляцией" 3,8 млн участников сабредита.