ШІ-діджей замість людини — в Австралії радіостанція місяцями приховувала заміну

Порожня радіостудія. Фото: Unsplash

Радіостанція CADA з Сіднея протягом місяців транслювала чотиригодинний ефір Workdays with Thy з ведучою, чий голос і зображення згенеровані штучним інтелектом. Про це не повідомлялося ані в описі програми, ані в ефірі.

Про це пише The Verge.

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CADA, що належить медіахолдингу ARN Media, підтвердила, що ведуча Тай — не людина, а модель, створена за допомогою генератора ElevenLabs. За основу взяли голос та зовнішність реальної співробітниці фінансового відділу компанії. Програма Workdays with Thy виходить з листопада 2024 року та, за даними станції, приваблює щонайменше 72 тис. слухачів.

На вебсторінці шоу немає жодної згадки про використання ШІ. У описі зазначено лише, що це "добірка треків, які ось-ось злетять у чартах", курована музичними редакторами. Віцепрезидентка Австралійської асоціації акторів озвучування Тереза Лім заявила, що слухачі мають право знати, хто з ними розмовляє, і назвала подібну непрозорість неприпустимою.

Генеральний директор ARN Media Кіаран Девіс визнав у коментарі Australian Financial Review, що компанія "спостерігає, де проходить межа між реальним і штучним", та водночас усвідомила силу своїх живих ведучих.

Спроби радіоіндустрії експериментувати з ШІ не обмежуються Австралією. Станції у Портленді (штат Орегон) і Sirius XM також тестували віртуальних діджеїв, а польський мовник торік звільнив журналістів, замінивши їх ШІ-ведучими. Проте згодом він відмовився від "експерименту" після хвилі обурення.

Нагадаємо, в ОАЕ оголосили першу у світі ініціативу, яка передбачає використання штучного інтелекту для створення та модернізації законів. Влада переконана, що такий підхід пришвидшить і зробить точнішим законотворчий процес.

Також ми писали, що Google продовжує активно розвивати технології штучного інтелекту, представивши нову розробку DolphinGemma. Нова мовна модель призначена для аналізу складних звукових сигналів дельфінів, щоб зрозуміти їхні "розмови".