ШІ переписує закони — ОАЕ першими у світі впровадять нові технології

Найвища у світі будівля Бурдж Халіфа в Дубаї. Фото: Unsplash

Об'єднані Арабські Емірати оголосили про першу у світі ініціативу, яка передбачає створення та модернізацію законів за допомогою штучного інтелекту. Влада переконана, що новий підхід зробить законотворчий процес швидшим і точнішим.

Про це пише Financial Times.

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Як написання законів за допомогою ШІ допоможе зекономити час

Прем'єр-міністр ОАЕ шейх Мохаммед бін Рашид Аль Мактум повідомив, що система на основі ШІ дозволить скоротити час підготовки законів на 70%. Для цього держава формує масштабну базу даних, що охоплюватиме всі федеральні та місцеві акти, судові рішення й інформацію з державних сервісів. Алгоритм аналізуватиме ці документи, самостійно пропонуватиме зміни та оцінюватиме їхній вплив на економіку і суспільство.

Минулого тижня уряд схвалив створення Офісу регуляторного інтелекту, відповідального за впровадження технологій. За словами шейха Мохаммеда, цей крок допоможе зберегти конкурентоспроможність законодавчої бази країни й водночас адаптувати її до майбутніх викликів.

Попри амбітність проєкту, експерти застерігають щодо ризиків. Оксфордський дослідник Вінсент Штраб наголошує, що покладатися виключно на ШІ у сфері законотворчості небезпечно: система може генерувати нестабільні або вигадані результати. Поки що жодна країна не використовувала штучний інтелект для повномасштабного переписування законів — переважно його застосовують як допоміжний аналітичний інструмент.

Нагадаємо, Google представила нову розробку під назвою DolphinGemma. Вона призначена для аналізу складних звукових сигналів дельфінів за допомогою штучного інтелекту, щоб зрозуміти їхні "розмови".

Також ми писали, що OpenAI щоразу витрачає додаткові гроші, коли ви пишете "дякую" чи "будь ласка" в діалозі з ChatGPT. Сем Альтман, генеральний директор компанії, поділився, що ввічливість зі штучним інтелектом коштувала їм вже десятки мільйонів доларів.