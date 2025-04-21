ИИ переписывает законы — ОАЭ первыми в мире внедрят новые технологии

Самое высокое в мире здание Бурдж Халифа в Дубае. Фото: Unsplash

Объединенные Арабские Эмираты объявили о первой в мире инициативе, которая предусматривает создание и модернизацию законов с помощью искусственного интеллекта. Власти убеждены, что новый подход сделает законотворческий процесс быстрее и точнее.

Об этом пишет Financial Times.

Реклама

Читайте также:

Как написание законов с помощью ИИ поможет сэкономить время

Премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум сообщил, что система на основе ИИ позволит сократить время подготовки законов на 70%. Для этого государство формирует масштабную базу данных, которая будет включать все федеральные и местные акты, судебные решения и информацию из государственных сервисов. Алгоритм будет анализировать эти документы, самостоятельно предлагать изменения и оценивать их влияние на экономику и общество.

На прошлой неделе правительство одобрило создание Офиса регуляторного интеллекта, ответственного за внедрение технологий. По словам шейха Мохаммеда, этот шаг поможет сохранить конкурентоспособность законодательной базы страны и одновременно адаптировать ее к будущим вызовам.

Несмотря на амбициозность проекта, эксперты предостерегают о рисках. Оксфордский исследователь Винсент Штраб отмечает, что полагаться исключительно на ИИ в сфере законотворчества опасно: система может генерировать нестабильные или вымышленные результаты. Пока ни одна страна не использовала искусственный интеллект для полномасштабного переписывания законов — в основном его применяют как вспомогательный аналитический инструмент.

Напомним, Google представила новую разработку под названием DolphinGemma. Она предназначена для анализа сложных звуковых сигналов дельфинов с помощью искусственного интеллекта, чтобы понять их "разговоры".

Также мы писали, что OpenAI каждый раз тратит дополнительные деньги, когда вы пишете "спасибо" или "пожалуйста" в диалоге с ChatGPT. Сэм Альтман, генеральный директор компании, поделился, что вежливость с искусственным интеллектом стоила им уже десятки миллионов долларов.