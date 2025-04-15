Google презентувала DolphinGemma — ШІ для спілкування з дельфінами

Дельфін у воді. Фото: Unsplash

Компанія Google знову здивувала світ технологій, представивши свою нову розробку під назвою DolphinGemma. Ця велика мовна модель призначена для того, аби допомогти науковцям розібратися в складних звукових сигналах дельфінів та, ймовірно, зрозуміти їхні "розмови".

Про це пише Neowin.

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Проєкт реалізується спільно з дослідниками Технологічного інституту Джорджії та командою Wild Dolphin Project (WDP), яку очолює докторка Деніз Херзінг. Організація давно вивчає природне середовище та поведінку дельфінів, передусім атлантичних плямистих, фіксуючи їхні соціальні структури, звички й звукові сигнали. Багаторічний досвід WDP дав змогу зіставити певні типи звуків із конкретною поведінкою тварин:

Індивідуальні посвисти — слугують своєрідними "іменами" й допомагають матерям та дитинчатам знаходити одне одного.

"Сквоки" — часто трапляються під час агресивних сутичок.

Клацання-баззи — зазвичай лунають при залицяннях або в момент, коли дельфіни переслідують акул.

Як працює нова модель

DolphinGemma створена на базі зібраних WDP аудіоданих. Завдяки власному токенізатору SoundStream вона "розкладає" складні дельфінячі сигнали на менші фрагменти й аналізує їх за принципом, подібним до роботи мовних моделей для людської мови. Замість слів чи зображень алгоритм обробляє суто аудіо та прогнозує, який звук має пролунати наступним.

Важливо, що DolphinGemma не є громіздким проєктом: приблизно 400 млн параметрів дають змогу запускати модель навіть безпосередньо на смартфонах. Дослідники з WDP використовують Google Pixel, тож не потребують спеціалізованого обладнання, яке складно обслуговувати у відкритому морі.

До появи DolphinGemma у фокусі науковців була система CHAT (Cetacean Hearing Augmentation Telemetry). Вона намагалася встановити простий "спільний словник" із дельфінами завдяки синтетичним посвистам, що асоціювалися з певними об'єктами — від водоростей до різних іграшок. Нова модель від Google дає змогу глибше дослідити ймовірні патерни у "мові" морських ссавців.

Інші дослідники зможуть скористатися DolphinGemma вже влітку, аби мати можливість застосовувати модель для аналізу акустичних баз даних та прискорити вивчення інтелектуальних дельфінів.

Нагадаємо, в Gemini Live з'явилися нові функції. Тепер штучний інтелект від Google може "бачити" екран смартфона користувача й надавати відповіді в режимі реального часу.

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