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Медична онлайн-допомога — як ШІ допомагає лікарям з лікуванням

13 квітня 2025 15:10
Андрій Плахонін - Редактор
Штучний інтелект здатний допомагати лікарям з діагнозами та хворобами
Онлайн-спілкування людей. Фото ілюстративне: Pexels
Андрій Плахонін - Редактор

Чимало людей звертаються до лікарів онлайн. Як виявилось, штучний інтелект може допомогти їм з лікуванням та визначенням хвороби.

Про це йдеться в новому дослідженні Cedars-Sinai.

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Дослідження порівнює початкові рекомендації щодо лікування ШІ з остаточними рекомендаціями лікарів.

"Ми виявили, що початкові рекомендації ШІ щодо поширених скарг в умовах невідкладної допомоги були оцінені вище, ніж остаточні рекомендації лікаря. Штучний інтелект, наприклад, був особливо успішним у виявленні інфекцій сечовивідних шляхів, потенційно викликаних антибіотикорезистентними бактеріями, і пропонував замовити дослідження перед тим, як призначати ліки", — доктор медичних наук, співдиректор Відділу інформатики Cedars-Sinai Джошуа Певнік.

За її словами, хоча ШІ й виявився кращим у виявленні критичних сигналів, але лікарі краще здобували більш повну історію пацієнтів та адаптували рекомендації.

У дослідженні розглянуто 461 випадок звернення до лікаря, у яких використовувалися рекомендації штучного інтелекту. Найпоширенішими причинами звернень були скарги пацієнтів на респіраторні, урологічні, гінекологічні, офтальмологічні та стоматологічні симптоми.

Онлайн запис до лікаря

Пацієнти, які користуються мобільним застосунком для запису до лікаря, розпочинають консультацію, зазначаючи свої скарги. Далі експертна модель штучного інтелекту проводить структуроване динамічне опитування, під час якого збирає інформацію про симптоми та медичну історію. У середньому люди дають відповіді на 25 запитань.

Алгоритм використовує відповіді пацієнта, а також дані з його електронної медичної картки, щоб надати первинну інформацію про стани з відповідними симптомами. Після ознайомлення людей із можливими діагнозами, мобільний застосунок надає змогу розпочати відеоконсультацію з лікарем.

"Основна невизначеність цього дослідження полягає в тому, чи прокручували лікарі вниз, щоб переглянути рецепти, замовлення, направлення або інші управлінські пропозиції, зроблені ШІ, і чи включали вони ці рекомендації в процес прийняття клінічних рішень", — сказала доктор медичних наук, головний лікар Cedars-Sinai Medical Network Керолайн Гольдцвейг.

За її словами, той факт, що рекомендації ШІ часто оцінювалися як більш якісні, ніж рішення лікарів, свідчить про те, що підтримка прийняття рішень за допомогою цього має потенціал для поліпшення прийняття клінічних рішень щодо поширених і гострих станів.

У ході дослідження з’ясувалося, що за умови навчання ШІ на великому масиві неідентифікованих клінічних даних і використання звичайної медичної практики як безперервного джерела навчання з підкріпленням, система може досягти рівня точності, порівнюваного з точністю лікаря-людини.

Нагадаємо, у всьому світі більше ніж шість мільйонів людей мають діагноз хвороби Паркінсона. Першими симптомами є скутість та тремор тіла.

Раніше повідомлялося, що в європейських країнах зафіксовано різке зростання захворюваності на кір.

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