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Хвороба Паркінсона — які симптоми та лікування

12 квітня 2025 08:32
Андрій Плахонін - Редактор
Як уникнути хвороби Паркінсона та які симптоми
Літній чоловік. Ілюстративне фото: clincasequest.academy
Андрій Плахонін - Редактор

У світі понад 6 мільйонів людей живуть із діагнозом хвороби Паркінсона. Найчастіше вона вражає людей віком 60–80 років.

Про це симптоми розповів лікар-невропатолог Сергій Сергєєв в ефірі "Українського Радіо Чернігів".

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Що таке хвороба Паркінсона

Це хронічне прогресуюче захворювання нервової системи, яке вражає здебільшого людей після 60 років, але іноді проявляється й у молодих. Воно виникає через руйнування клітин, які виробляють дофамін — нейромедіатор, який контролює рухи, емоції, мотивацію.

Перші ознаки з'являються в 40-річному віці: скутість рухів та їх сповільненість. Хворий пересувається дрібними й нерівномірними кроками, а також має тремор кінцівок

За словами лікаря-невропатолога, кількість пацієнтів з хворобою Паркінсона швидко росте, що пов'язано зі старінням населення.

"У 2022 році в Україні середній вік населення був 40 років. На 2025 рік середній вік громадянина в Україні — 45 років. Чим старша людина, тим ймовірніше отримати цю хворобу. У півтора рази більше пацієнтів саме чоловіків", — зазначив він.

Симптоми хвороби Паркінсона

  • Тремор — тремтіння рук або ніг, особливо у спокої;
  • загальмованість рухів — людині важко почати або завершити рух;
  • м’язова ригідність — скутість, відчуття "затвердіння" м’язів;
  • порушення ходи та рівноваги — "паркінсонівська" хода з нахилом вперед, маленькі кроки;
  • "маскоподібне" обличчя;
  • психоемоційні зміни — депресія, тривожність, апатія;
  • порушення сну, слини, закрепи — неспецифічні симптоми, але часті супутники.

Остаточний діагноз людині встановлюють після проведення додаткових обстежень: КТ та МРТ головного мозку. Таким чином лікарі виключають інші захворювання.

Чи існують ліки від Паркінсона

За словами Сергєєва, ліків від Паркінсона ще не вигадали, а всі існуючі препарати допомагають пацієнтові лише загальмувати розвиток захворювання.

Водночас одним із сучасних методів гальмування розвитку хвороби є глибока стимуляція мозку. Це метод, коли нейрохірурги під час операції вживляють електроди в підкіркову зону і таким чином впливають на розвиток Паркінсона.

Однак після оперативного втручання пацієнт все одно повинен приймати ліки. Невропатолог уточнив, що стаціонарного лікування зазвичай потребують пацієнти 60-80-річного віку.

Визначення стадії хвороби

Основною теорією розвитку хвороби Паркінсона є генетична. Загалом лікарі визначають п'ять стадій:

  • перша стадія починається зі скутості або тремора половини тіла;
  • скутість та тремор з двох боків свідчить про другу стадію;
  • третя стадія — людина втрачає здатність тримати рівновагу при зміні положення тіла;
  • четверта — пацієнт не може пересуватися без підтримки, часто лише на каталці;
  • п'ята стадія — хворий нерухомий перебуває у ліжку.

За словами невропатолога, перехід між стадіями триває п'ять років: з першої до п'ятої — 25 років.

Профілактика захворювання

Як зазначив Сергєєв, для профілактики корисною буде вживання кави та прогулянки на свіжому повітрі й фізичні вправи.

"Всі люди, які п’ють каву, на 40% у них зменшується ризик хвороби Паркінсона. Перебування на свіжому повітрі, фізичні вправи. Все це допомагає уникнути хвороби Паркінсона", — додав він.

Нагадаємо, у Європі зафіксували спалах захворювання на кір: кількість хворих за рік сягнула 127 350, що є рекордом за 27 років.

Також ми пояснювали, як захиститися від укусу кліща у весняний період.

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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