Как избежать болезни Паркинсона и каковы симптомы

Пожилой мужчина. Иллюстративное фото: clincasequest.academy

В мире более 6 миллионов человек живут с диагнозом болезни Паркинсона. Чаще всего она поражает людей в возрасте 60-80 лет.

Об этих симптомах рассказал врач-невропатолог Сергей Сергеев в эфире "Українського Радіо Чернігів".

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Что такое болезнь Паркинсона

Это хроническое прогрессирующее заболевание нервной системы, которое поражает в основном людей после 60 лет, но иногда проявляется и у молодых. Оно возникает из-за разрушения клеток, которые вырабатывают дофамин — нейромедиатор, который контролирует движения, эмоции, мотивацию.

Первые признаки появляются в 40-летнем возрасте: скованность движений и их замедленность. Больной передвигается мелкими и неравномерными шагами, а также имеет тремор конечностей

По словам врача-невропатолога, количество пациентов с болезнью Паркинсона быстро растет, что связано со старением населения.

"В 2022 году в Украине средний возраст населения был 40 лет. На 2025 год средний возраст гражданина в Украине — 45 лет. Чем старше человек, тем вероятнее получить эту болезнь. В полтора раза больше пациентов именно мужчин", — отметил он.

Симптомы болезни Паркинсона

Тремор — дрожание рук или ног, особенно в покое;

заторможенность движений — человеку трудно начать или завершить движение;

мышечная ригидность — скованность, ощущение "затвердевания" мышц;

нарушение походки и равновесия — "паркинсоновская" походка с наклоном вперед, маленькие шаги;

"маскообразное" лицо;

психоэмоциональные изменения — депрессия, тревожность, апатия;

нарушения сна, слюнотечения, запоры — неспецифические симптомы, но частые спутники.

Окончательный диагноз человеку устанавливают после проведения дополнительных обследований: КТ и МРТ головного мозга. Таким образом врачи исключают другие заболевания.

Существует ли лекарство от Паркинсона

По словам Сергеева, лекарства от Паркинсона еще не придумали, а все существующие препараты помогают пациенту лишь затормозить развитие заболевания.

В то же время одним из современных методов торможения развития болезни является глубокая стимуляция мозга. Это метод, когда нейрохирурги во время операции вживляют электроды в подкорковую зону и таким образом влияют на развитие Паркинсона.

Однако после оперативного вмешательства пациент все равно должен принимать лекарства. Невропатолог уточнил, что в стационарном лечении обычно нуждаются пациенты 60-80-летнего возраста.

Определение стадии болезни

Основной теорией развития болезни Паркинсона является генетическая. В целом врачи определяют пять стадий:

первая стадия начинается со скованности или тремора половины тела;

скованность и тремор с двух сторон свидетельствует о второй стадии;

третья стадия — человек теряет способность держать равновесие при изменении положения тела;

четвертая — пациент не может передвигаться без поддержки, часто только на каталке;

пятая стадия — больной неподвижный находится в постели.

По словам невропатолога, переход между стадиями длится пять лет: с первой до пятой — 25 лет.

Профилактика заболевания

Как отметил Сергеев, для профилактики полезным будет употребление кофе и прогулки на свежем воздухе и физические упражнения.

"Все люди, которые пьют кофе, на 40% у них уменьшается риск болезни Паркинсона. Пребывание на свежем воздухе, физические упражнения. Все это помогает избежать болезни Паркинсона", — добавил он.

Напомним, в Европе зафиксировали вспышку заболевания корью: количество больных за год достигло 127 350, что является рекордом за 27 лет.

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