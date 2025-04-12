Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медцентр arrow Болезнь Паркинсона — какие симптомы и лечение arrow

Болезнь Паркинсона — какие симптомы и лечение

12 апреля 2025 08:32
Андрей Плахонин - Редактор
Как избежать болезни Паркинсона и каковы симптомы
Пожилой мужчина. Иллюстративное фото: clincasequest.academy
Андрей Плахонин - Редактор

В мире более 6 миллионов человек живут с диагнозом болезни Паркинсона. Чаще всего она поражает людей в возрасте 60-80 лет.

Об этих симптомах рассказал врач-невропатолог Сергей Сергеев в эфире "Українського Радіо Чернігів".

Реклама
Читайте также:

Что такое болезнь Паркинсона

Это хроническое прогрессирующее заболевание нервной системы, которое поражает в основном людей после 60 лет, но иногда проявляется и у молодых. Оно возникает из-за разрушения клеток, которые вырабатывают дофамин — нейромедиатор, который контролирует движения, эмоции, мотивацию.

Первые признаки появляются в 40-летнем возрасте: скованность движений и их замедленность. Больной передвигается мелкими и неравномерными шагами, а также имеет тремор конечностей

По словам врача-невропатолога, количество пациентов с болезнью Паркинсона быстро растет, что связано со старением населения.

"В 2022 году в Украине средний возраст населения был 40 лет. На 2025 год средний возраст гражданина в Украине — 45 лет. Чем старше человек, тем вероятнее получить эту болезнь. В полтора раза больше пациентов именно мужчин", — отметил он.

Симптомы болезни Паркинсона

  • Тремор — дрожание рук или ног, особенно в покое;
  • заторможенность движений — человеку трудно начать или завершить движение;
  • мышечная ригидность — скованность, ощущение "затвердевания" мышц;
  • нарушение походки и равновесия — "паркинсоновская" походка с наклоном вперед, маленькие шаги;
  • "маскообразное" лицо;
  • психоэмоциональные изменения — депрессия, тревожность, апатия;
  • нарушения сна, слюнотечения, запоры — неспецифические симптомы, но частые спутники.

Окончательный диагноз человеку устанавливают после проведения дополнительных обследований: КТ и МРТ головного мозга. Таким образом врачи исключают другие заболевания.

Существует ли лекарство от Паркинсона

По словам Сергеева, лекарства от Паркинсона еще не придумали, а все существующие препараты помогают пациенту лишь затормозить развитие заболевания.

В то же время одним из современных методов торможения развития болезни является глубокая стимуляция мозга. Это метод, когда нейрохирурги во время операции вживляют электроды в подкорковую зону и таким образом влияют на развитие Паркинсона.

Однако после оперативного вмешательства пациент все равно должен принимать лекарства. Невропатолог уточнил, что в стационарном лечении обычно нуждаются пациенты 60-80-летнего возраста.

Определение стадии болезни

Основной теорией развития болезни Паркинсона является генетическая. В целом врачи определяют пять стадий:

  • первая стадия начинается со скованности или тремора половины тела;
  • скованность и тремор с двух сторон свидетельствует о второй стадии;
  • третья стадия — человек теряет способность держать равновесие при изменении положения тела;
  • четвертая — пациент не может передвигаться без поддержки, часто только на каталке;
  • пятая стадия — больной неподвижный находится в постели.

По словам невропатолога, переход между стадиями длится пять лет: с первой до пятой — 25 лет.

Профилактика заболевания

Как отметил Сергеев, для профилактики полезным будет употребление кофе и прогулки на свежем воздухе и физические упражнения.

"Все люди, которые пьют кофе, на 40% у них уменьшается риск болезни Паркинсона. Пребывание на свежем воздухе, физические упражнения. Все это помогает избежать болезни Паркинсона", — добавил он.

Напомним, в Европе зафиксировали вспышку заболевания корью: количество больных за год достигло 127 350, что является рекордом за 27 лет.

Также мы объясняли, как защититься от укуса клеща в весенний период.

здоровье болезнь лечение заболевания старость
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:50 За сутки 149 боестолкновений — самые горячие направления фронта

08:45 Считается периодом занятости — когда безработным не будет выплат

08:32 Болезнь Паркинсона — какие симптомы и лечение

08:29 Выезд из Украины в апреле 2025 — какие требования к ВУД

08:12 Зарплата, премия, матпомощь — сколько получают чиновники КГГА

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

08:08 Госгеокадастр ответил на заявления Садового о землях Сокольников

07:36 В Чернобыль запретили въезд на Пасху и поминальные дни

07:33 В Киеве продолжается ликвидация последствий атаки — фото

07:19 Келлог опроверг статью The Times о "разделении" Украины

07:15 Коммунальные долги в 2025 — кто может остаться без жилья

08:50 За сутки 149 боестолкновений — самые горячие направления фронта

08:45 Считается периодом занятости — когда безработным не будет выплат

08:32 Болезнь Паркинсона — какие симптомы и лечение

08:29 Выезд из Украины в апреле 2025 — какие требования к ВУД

08:12 Зарплата, премия, матпомощь — сколько получают чиновники КГГА

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

08:08 Госгеокадастр ответил на заявления Садового о землях Сокольников

07:36 В Чернобыль запретили въезд на Пасху и поминальные дни

07:33 В Киеве продолжается ликвидация последствий атаки — фото

07:19 Келлог опроверг статью The Times о "разделении" Украины

07:15 Коммунальные долги в 2025 — кто может остаться без жилья

06:39 Метро на Виноградарь — где делись миллиарды и когда ждать станции

11 апреля

20:11 Римских легионеров заметили в центре Одессы — что готовится

10 апреля

20:11 Скачок цен перед Пасхой в Одессе — что подорожало

9 апреля

22:33 Мировые рынки нестабильны — чего ждать от инициатив Трампа

8 апреля

22:33 Цена молодого картофеля — 160 грн за кг, что говорят одесситы

06:44 Россияне срывают визит Зеленского в ЮАР — как они это делают

7 апреля

22:33 Какая должна быть зарплата у мэра Одессы — мнения горожан

06:26 Пробелы в FATCA: почему налоговые органы действуют неправомерно

4 апреля

22:33 Гарантии безопасности для Украины — что думают об этом одесситы

18:33 Полномочия Труханова заканчиваются — ждать ли выборов в Одессе

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Особые банкноты — от каких купюр евро лучше избавиться в 2025

5 апреля 2025

Легальный выезд за границу — что грозит тем, кто не вернулся

8 апреля 2025

Цены на яйца изменили траекторию — что происходит в АТБ

3 апреля 2025

Польша и Германия — почему украинцев могут депортировать в апреле

10 апреля 2025

Военный предложил разделить мобилизованных на категории

9 апреля 2025

Пенсионерам придется вернуть деньги государству — кого касается

4 апреля 2025

Обреченные купюры — какие доллары и евро запрещено обменивать

Новый тариф от Киевстара — что стоит всего 50 грн в месяц

5 апреля 2025

Какой мессенджер самый безопасный — Буданов ответил

31 марта 2025

Валюта в квартире — где категорически нельзя держать доллары