Профілактика від кліщів — як вберегти себе від паразитів

Кліщ на шкірі. Ілюстративне фото: cdc.gov

Навесні після зимової сплячки прокидаються кліщі та стають особливо активними. Саме в цей період зростає ризик укусів, тому захист є вкрай важливим для людей, особливо під час прогулянок у парках та лісах.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

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Профілактика від кліщів

Для початку перед прогулянками варто подбати про правильний одяг — вдягнути головний убір, довгі штани, високі шкарпетки, а також куртку чи кофту з довгим рукавом. Найлегше помітити паразита на світлому одязі.

За словами МОЗ, кліщі не можуть причепитися до людини, коли вона рухається — комаха чекає, коли "жертва" зупиниться. Водночас знизу вгору вони рухаються досить повільно.

Якщо прогулянка триває довго, то краще кожні дві години перевіряти, чи не вчепився до вас кліщ. У разі "привалу" варто очистити місце від гілок, сухої трави і листя в радіусі 20-25 метрів. Вдома весь одяг треба зняти, випрати та попрасувати, а також прийняти душ і ще раз ретельно перевіритися: оглянути тіло і голову.

Засоби від кліщів

Якщо хвилюєтесь, що не побачите вчасно кліща на собі, можна використати аптечні засоби. МОЗ рекомендує спреї із такими діючими речовинами:

DEET (ДЕТА);

ікаридин (KBR 3023);

IR3535;

OLE (ефірна олія лимонного евкаліпта);

PMD (параментан-діол);

2-undecanone;

перметрин.

Також можна використати й народні засоби: полин, пижму, м'яту, ромашку, лаванду і розмарин. З цих трав треба зробити відвар, та обробити тіло, голову та одяг з вивороту.

Як дістати кліща з тіла

Якщо ви все ж недогледіли й кліщ вчепився вам у шкіру, найкраще використати тонкий пінцет із гострими кінчиками, яким можна дістати комаху.

Після цього паразита треба впевнено потягнути вгору, не скручуючи й не смикаючи його — так голова може залишитися всередині.

Згодом місце укусу треба протерти спиртом та помити руки з милом. Кліща також занурити в спирт, перекласти в герметичний пакет, зав'язати й викинути або ж змити в унітаз.

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