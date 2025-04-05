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Як захиститися від укусів кліщів — гарантовані поради

5 квітня 2025 13:18
Андрій Плахонін - Редактор
Профілактика від кліщів — як вберегти себе від паразитів
Кліщ на шкірі. Ілюстративне фото: cdc.gov
Андрій Плахонін - Редактор

Навесні після зимової сплячки прокидаються кліщі та стають особливо активними. Саме в цей період зростає ризик укусів, тому захист є вкрай важливим для людей, особливо під час прогулянок у парках та лісах.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

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Профілактика від кліщів

Для початку перед прогулянками варто подбати про правильний одяг — вдягнути головний убір, довгі штани, високі шкарпетки, а також куртку чи кофту з довгим рукавом. Найлегше помітити паразита на світлому одязі.

За словами МОЗ, кліщі не можуть причепитися до людини, коли вона рухається — комаха чекає, коли "жертва" зупиниться. Водночас знизу вгору вони рухаються досить повільно.

Якщо прогулянка триває довго, то краще кожні дві години перевіряти, чи не вчепився до вас кліщ. У разі "привалу" варто очистити місце від гілок, сухої трави і листя в радіусі 20-25 метрів. Вдома весь одяг треба зняти, випрати та попрасувати, а також прийняти душ і ще раз ретельно перевіритися: оглянути тіло і голову.

Засоби від кліщів

Якщо хвилюєтесь, що не побачите вчасно кліща на собі, можна використати аптечні засоби. МОЗ рекомендує спреї із такими діючими речовинами:

  • DEET (ДЕТА);
  • ікаридин (KBR 3023);
  • IR3535;
  • OLE (ефірна олія лимонного евкаліпта);
  • PMD (параментан-діол);
  • 2-undecanone;
  • перметрин.

Також можна використати й народні засоби: полин, пижму, м'яту, ромашку, лаванду і розмарин. З цих трав треба зробити відвар, та обробити тіло, голову та одяг з вивороту.

Як дістати кліща з тіла

Якщо ви все ж недогледіли й кліщ вчепився вам у шкіру, найкраще використати тонкий пінцет із гострими кінчиками, яким можна дістати комаху. 

Після цього паразита треба впевнено потягнути вгору, не скручуючи й не смикаючи його — так голова може залишитися всередині.

Згодом місце укусу треба протерти спиртом та помити руки з милом. Кліща також занурити в спирт, перекласти в герметичний пакет, зав'язати й викинути або ж змити в унітаз.

Нагадаємо, у МОЗ закликали українців зробити щеплення від коронавірусу через збільшення кількості випадків захворювання.

Також нещодавно у Європі зафіксували спалах кору — він є наймасштабнішим за останні 25 років.

українці здоров'я кліщі паразити прогулянки з собакою
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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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