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У Європі зафіксовано найбільший спалах кору за 25 років

23 березня 2025 06:15
Джессіка Б. Стаєр - докторка суспільної охорони здоров'я, сертифікована проєктна менеджерка (PMP), Масачусетс, США
Джессіка Б. Стаєр
докторка суспільної охорони здоров'я, сертифікована проєктна менеджерка (PMP), Масачусетс, США
У Європі зафіксовано найбільшу кількість випадків кору
Ілюстративне зображення Новини.LIVE
Джессіка Б. Стаєр - докторка суспільної охорони здоров'я, сертифікована проєктна менеджерка (PMP), Масачусетс, США
Джессіка Б. Стаєр
докторка суспільної охорони здоров'я, сертифікована проєктна менеджерка (PMP), Масачусетс, США

У Європі зафіксовано найбільшу кількість випадків кору за понад чверть століття. Однак варто пам'ятати, що вітаміни чи добавки не можуть запобігти кору або лікувати його.

Глобальна тривога через кір: у Європі зафіксовано найбільшу кількість випадків за 25 років

Разом з багатьма іншими науковими комунікаторами ми відстежуємо та поширюємо інформацію про спалахи кору, що швидко розповсюджуються по всьому світу. Оскільки кількість випадків продовжує зростати — особливо в громадах з низьким рівнем вакцинації — ми закликаємо всіх переконатися, що вони та члени їхніх родин отримали обидві дози вакцини MMR. 

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Існує небезпечна дезінформація про те, що вітаміни чи добавки можуть запобігти кору або лікувати його — це абсолютно НЕПРАВДА. Ніщо не може замінити вакцинацію для профілактики кору. Хвороба може викликати важкі ускладнення, включаючи пневмонію, енцефаліт, сліпоту та рідкісний, але смертельний стан, який називається підгострим склерозуючим паненцефалітом (SSPE). Кір також викликає "імунну амнезію", стираючи пам'ять організму про те, як боротися з іншими інфекціями, залишаючи тих, хто вижив, вразливими протягом багатьох років.

Ситуація у США 

Сполучені Штати зіткнулися з наростаючою кризою кору, яка тепер досягла обох узбереж. Хоча епіцентр залишається в Західному Техасі та Нью-Мексико з більш ніж 250 підтвердженими випадками та двома смертями, нові випадки з'являються в кількох штатах, що викликає занепокоєння щодо ширшого поширення. 

Останні події включають: 

  • Округ Лос-Анджелес повідомив про випадок у жителя, потенційно зараженого на рейсі China Airlines, що приземлився 5 березня;
  • Округ Саффолк, Нью-Йорк підтвердив свій перший випадок у дитини до 5 років;
  • Округ Говард, Меріленд виявив випадок у жителя, який нещодавно подорожував за кордон і пройшов через міжнародний аеропорт Даллес 5 березня;
  • Оклахома повідомила про два потенційні випадки, пов'язані зі спалахами в Техасі/Нью-Мексико.

Ситуація в Європі

За тривожним розвитком подій для глобальної охорони здоров'я, кількість випадків кору зросла до найвищого рівня за більш ніж 25 років у Європі та Центральній Азії. Згідно зі спільним аналізом ВООЗ та ЮНІСЕФ, опублікованим сьогодні, в Європейському регіоні було зареєстровано понад 127 350 випадків кору протягом 2024 року — вдвічі більше, ніж у 2023 році, і найбільша кількість з 1997 року.

"Кір повернувся, і це тривожний сигнал", — попередив д-р Ганс П. Клюге, регіональний директор ВООЗ у Європі. "Без високого рівня вакцинації немає безпеки здоров'я... Вірус кору ніколи не відпочиває — і ми теж не можемо".

Статистика та факти 

  • Діти до п'яти років становили понад 40% всіх зареєстрованих випадків — це понад 54 000 маленьких дітей;
  • Більше половини всіх зареєстрованих випадків (58%) потребували госпіталізації;
  • Попередні дані показують 38 смертей;
  • Румунія повідомила про найбільшу кількість випадків у регіоні — 30 692 інфекції;
  • За нею йдуть Казахстан (28 147) та Російська Федерація (22 076).

Важливість вакцинації 

Дві дози вакцини MMR (кір, паротит, краснуха) забезпечують приблизно 97% захисту від інфекції, який зберігається протягом усього життя. Перша доза забезпечує близько 93% імунітету, тоді як друга доза підвищує захист до більш ніж 97% на все життя.

Кір є одним з найбільш заразних вірусів, що вражають людей — приблизно в 12 разів більш заразний, ніж грип, у 6 разів більш заразний, ніж Ебола, і вдвічі більш заразний, ніж COVID-19 або вітряна віспа. Невакцинована людина, яка піддалася впливу кору, має 90% шанс заразитися вірусом, тоді як ризик для вакцинованої людини падає до всього 3%.

Заклик до дії 

ЮНІСЕФ та ВООЗ закликають уряди до негайних дій: 

  • Терміново виявити та охопити всіх дітей, які пропустили вакцинацію;
  • Зміцнити суспільну довіру до систем охорони здоров'я та вакцин; 
  • Пріоритезувати фінансування доступних послуг імунізації, особливо для маргіналізованих спільнот;
  • Будувати стійкі системи охорони здоров'я через інвестиції в медичних працівників та інфраструктуру.

Спалахи кору на кількох континентах служать суворим нагадуванням про те, що відбувається, коли ми сприймаємо хвороби, яким можна запобігти вакцинацією, як належне. Те, що ми спостерігаємо, — це не просто відступ у сфері охорони здоров'я, а передбачуваний результат зниження рівня вакцинації, порушених пандемією систем охорони здоров'я та постійного поширення дезінформації про вакцини.

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