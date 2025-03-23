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В Европе зафиксирована крупнейшая вспышка кори за 25 лет

23 марта 2025 06:15
Джессика Б. Стайер - доктор общественного здравоохранения, сертифицированная проектная менеджерка (PMP), Массачусетс, США
Джессика Б. Стайер
доктор общественного здравоохранения, сертифицированная проектная менеджерка (PMP), Массачусетс, США
В Европе зафиксировано наибольшее количество случаев кори
Иллюстративное изображение Новини.LIVE
Джессика Б. Стайер - доктор общественного здравоохранения, сертифицированная проектная менеджерка (PMP), Массачусетс, США
Джессика Б. Стайер
доктор общественного здравоохранения, сертифицированная проектная менеджерка (PMP), Массачусетс, США

В Европе зафиксировано наибольшее количество случаев кори за более чем четверть века. Однако стоит помнить, что витамины или добавки не могут предотвратить корь или лечить ее.

Глобальная тревога из-за кори: в Европе зафиксировано наибольшее количество случаев за 25 лет

Вместе со многими другими научными коммуникаторами мы отслеживаем и распространяем информацию о вспышках кори, которые быстро распространяются по всему миру. Поскольку количество случаев продолжает расти — особенно в общинах с низким уровнем вакцинации  — мы призываем всех убедиться, что они и члены их семей получили обе дозы вакцины MMR.

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Существует опасная дезинформация о том, что витамины или добавки могут предотвратить корь или лечить ее  — это абсолютно НЕПРАВДА. Ничто не может заменить вакцинацию для профилактики кори. Болезнь может вызвать тяжелые осложнения, включая пневмонию, энцефалит, слепоту и редкое, но смертельное состояние, которое называется подострым склерозирующим панэнцефалитом (SSPE). Корь также вызывает "иммунную амнезию", стирая память организма о том, как бороться с другими инфекциями, оставляя выживших уязвимыми в течение многих лет.

Ситуация в США

Соединенные Штаты столкнулись с нарастающим кризисом кори, который теперь достиг обоих побережий. Хотя эпицентр остается в Западном Техасе и Нью-Мексико с более чем 250 подтвержденными случаями и двумя смертями, новые случаи появляются в нескольких штатах, что вызывает беспокойство относительно более широкого распространения.

Последние события включают:

  • Округ Лос-Анджелес сообщил о случае у жителя, потенциально зараженного на рейсе China Airlines, приземлившемся 5 марта;
  • Округ Саффолк, Нью-Йорк подтвердил свой первый случай у ребенка до 5 лет;
  • Округ Говард, Мэриленд обнаружил случай у жителя, который недавно путешествовал за границу и прошел через международный аэропорт Даллес 5 марта;
  • Оклахома сообщила о двух потенциальных случаях, связанных со вспышками в Техасе/Нью-Мексико.

Ситуация в Европе

По тревожному развитию событий для глобального здравоохранения, количество случаев кори выросло до самого высокого уровня за более чем 25 лет в Европе и Центральной Азии. Согласно совместному анализу ВОЗ и ЮНИСЕФ, опубликованному сегодня, в Европейском регионе было зарегистрировано более 127 350 случаев кори в течение 2024 года - вдвое больше, чем в 2023 году, и наибольшее количество с 1997 года.

"Корь вернулась, и это тревожный сигнал",  — предупредил д-р Ганс П. Клюге, региональный директор ВОЗ в Европе. "Без высокого уровня вакцинации нет безопасности здоровья... Вирус кори никогда не отдыхает - и мы тоже не можем".

Статистика и факты

  • Дети до пяти лет составляли более 40% всех зарегистрированных случаев — это более 54 000 маленьких детей;
  • Более половины всех зарегистрированных случаев (58%) требовали госпитализации;
  • Предварительные данные показывают 38 смертей;
  • Румыния сообщила о наибольшем количестве случаев в регионе — 30 692 инфекции;
  • За ней следуют Казахстан (28 147) и Российская Федерация (22 076).

Важность вакцинации

Две дозы вакцины MMR (корь, паротит, краснуха) обеспечивают примерно 97% защиты от инфекции, которая сохраняется в течение всей жизни. Первая доза обеспечивает около 93% иммунитета, тогда как вторая доза повышает защиту до более чем 97% на всю жизнь.

Корь является одним из самых заразных вирусов, поражающих людей  — примерно в 12 раз более заразен, чем грипп, в 6 раз более заразен, чем Эбола, и вдвое более заразен, чем COVID-19 или ветряная оспа. Невакцинированный человек, подвергшийся воздействию кори, имеет 90% шанс заразиться вирусом, тогда как риск для вакцинированного человека падает до всего 3%.

Призыв к действию

ЮНИСЕФ и ВОЗ призывают правительства к немедленным действиям:

  • Срочно выявить и охватить всех детей, которые пропустили вакцинацию;
  • Укрепить общественное доверие к системам здравоохранения и вакцинам;
  • Приоритезировать финансирование доступных услуг иммунизации, особенно для маргинализированных сообществ;
  • Строить устойчивые системы здравоохранения через инвестиции в медицинских работников и инфраструктуру.

Вспышки кори на нескольких континентах служат суровым напоминанием о том, что происходит, когда мы воспринимаем болезни, которые можно предотвратить вакцинацией, как должное. То, что мы наблюдаем,  — это не просто отступление в сфере здравоохранения, а предсказуемый результат снижения уровня вакцинации, нарушенных пандемией систем здравоохранения и постоянного распространения дезинформации о вакцинах.

самочувствие здоровье болезнь лечение вспышка кори

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