Профилактика от клещей - как уберечь себя от паразитов

Клещ на коже. Иллюстративное фото: cdc.gov

Весной после зимней спячки просыпаются клещи и становятся особенно активными. Именно в этот период возрастает риск укусов, поэтому защита является крайне важной для людей, особенно во время прогулок в парках и лесах.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Реклама

Читайте также:

Профилактика от клещей

Для начала перед прогулками стоит позаботиться о правильной одежде — надеть головной убор, длинные брюки, высокие носки, а также куртку или кофту с длинным рукавом. Легче всего заметить паразита на светлой одежде.

По словам Минздрава, клещи не могут прицепиться к человеку, когда он движется — насекомое ждет, когда "жертва" остановится. В то же время снизу вверх они двигаются достаточно медленно.

Если прогулка длится долго, то лучше каждые два часа проверять, не вцепился ли к вам клещ. В случае "привала" стоит очистить место от веток, сухой травы и листьев в радиусе 20-25 метров. Дома всю одежду надо снять, постирать и погладить, а также принять душ и еще раз тщательно провериться: осмотреть тело и голову.

Средства от клещей

Если волнуетесь, что не увидите вовремя клеща на себе, можно использовать аптечные средства. Минздрав рекомендует спреи с такими действующими веществами:

DEET (ДЭТА);

икаридин (KBR 3023);

IR3535;

OLE (эфирное масло лимонного эвкалипта);

PMD (параментан-диол);

2-undecanone;

перметрин.

Также можно использовать и народные средства: полынь, пижму, мяту, ромашку, лаванду и розмарин. Из этих трав надо сделать отвар и обработать тело, голову и одежду с изнанки.

Как достать клеща с тела

Если вы все же недосмотрели и клещ вцепился вам в кожу, лучше всего использовать тонкий пинцет с острыми кончиками, которым можно достать насекомое.

После этого паразита надо уверенно потянуть вверх, не скручивая и не дергая его — так голова может остаться внутри.

Далее место укуса надо протереть спиртом и помыть руки с мылом. Клеща также окунуть в спирт, переложить в герметичный пакет, завязать и выбросить или смыть в унитаз.

Напомним, в Минздраве призвали украинцев сделать прививку от коронавируса из-за увеличения количества случаев заболевания.

Также недавно в Европе зафиксировали вспышку кори — она является самой масштабной за последние 25 лет.