Як розпізнати початок старіння організму

Жінка з ознаками старіння. Фото: Pexels

Зовнішні прояви старіння — як-от поява зморшок чи сивини — добре знайомі більшості людей. Але існують і маловідомі, часом несподівані зміни в організмі, які також сигналізують про старіння.

The New York Times зібрало чотири приклади таких трансформацій.

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Як змінюються зуби від старіння

Ортопедка Лейла Джахангірі з Нью-Йоркського університету розповіла, що з віком зуби можуть змінювати своє положення. Найчастіше такі зміни помітні в нижньому зубному ряді. Причиною цього можуть бути як втрата зуба, так і захворювання ясен або навіть звичка скреготіти зубами. Усе це призводить до ослаблення стабільності зубів і їх поступового "дрейфу".

Що відбувається з голосом людини, коли вона починає старіти

З віком змінюється і голос — знижується еластичність голосових зв’язок, вони стоншуються і змикаються не так щільно, як раніше. Через це голос може стати менш звучним, слабшим або набрати хрипких нот.

Як пояснив директор Центру дослідження голосу Університету Південно-західного медичного центру Тед Мау, у чоловіків із віком голос зазвичай втрачає глибину, тоді як у жінок він навпаки може стати нижчим і хриплішим — через гормональні перебудови. Якщо ж зміни голосу тривають понад кілька тижнів або супроводжуються дискомфортом, варто звернутися до лікаря.

Від старіння ріст людини може зменшуватися

Ще один із маркерів вікових змін — зменшення зросту. Цей процес розпочинається приблизно у 40 років. За словами Ардешира Хашмі з Клініки Клівленда, до 70 років чоловіки в середньому втрачають близько 2,5 см зросту, а жінки — приблизно 2 см. Причиною цього є втрата хрящової тканини між хребцями, а також ослаблення м’язів спини та живота, які підтримують поставу.

Попри це, фахівці переконані, що регулярна фізична активність, особливо вправи з навантаженням, кальцій і вітамін D у раціоні можуть сповільнити цей процес. Але якщо втрата зросту суттєва — це вже може свідчити про остеопороз і потребує лікарського контролю.

Мігрені можуть турбувати рідше

У жінок мігрені зустрічаються в кілька разів частіше, ніж у чоловіків, і, зазвичай, мають важчий перебіг. Проте після настання менопаузи симптоми часто слабшають, а кількість нападів зменшується.

Невролог Сеніха Нур зазначає, що з віком напади можуть зникнути повністю або проходити без звичних супутників — болю, нудоти чи фотофобії. Така зміна є цілком природною і не потребує втручання, якщо не супроводжується іншими симптомами.

Нагадаємо, нещодавно Всесвітня організація охорони здоров'я змінила вікову класифікацію та подовжила вік, який вважається молодим.

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