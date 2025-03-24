Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Медцентр arrow ВООЗ змінила вікову класифікацію — до скількох триває молодість arrow

ВООЗ змінила вікову класифікацію — до скількох триває молодість

24 березня 2025 19:18
Андрій Плахонін - Редактор
ВООЗ змінила вікову класифікацію та продовжила молодість — деталі від Лібанової
Люди на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Андрій Плахонін - Редактор

Всесвітня організація охорони здоров'я змінила вікову класифікацію. Таким чином, молодість триває до 45 років.

Про це повідомила директорка Інституту демографії Елла Лібанова у понеділок, 24 березня.

Читайте також:

Вікова класифікація

Лібанова пояснила, що демографічне старіння людства призводить до перегляду вікових меж.

"Якщо подивитися на вікові градації, запропоновані ВООЗ, то ми бачимо, що до 45 років — це взагалі молодь.  До 60 років — це середній вік, до 75 — похилий, до 90 — старечий, і 90+ — це вік довгожителів", — наголосила вона.

За її словами, зміни можуть вплинути на соціальну політику та пенсійні реформи в різних країнах.

Нагадаємо, Лібанова застерегла, що після завершення війни та відкриття кордонів українські сім’ї можуть возз’єднуватися за межами країни.

Також міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що середній вік українців до початку великої війни становив 41 рік, а зараз він зріс до 45 років.

ВООЗ українці Україна вік люди

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:01 Лідер Барселони пообіцяв обіграти команду Мессі

20:00 Із одного навчального центру ЗСУ в інший — чи реально це

19:56 Київ заливатиме дощами — прогноз погоди на завтра

19:55 В Україні розпочали роботу нові посли Шрі-Ланки та Гватемали

Text

19:31 Масштабний протест в Стамбулі — прямий ефір

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

19:25 Тариф на світло у квітні — скільки доведеться платити одеситам

19:20 Компенсація відпустки під час звільнення — чи нарахують ЄСВ

19:18 ВООЗ змінила вікову класифікацію — до скількох триває молодість

19:14 Підпали та втрата ринку — що відбувається з Теsla Ілона Маска

19:10 Угода про копалини з Україною укладена, — Трамп

20:01 Лідер Барселони пообіцяв обіграти команду Мессі

20:00 Із одного навчального центру ЗСУ в інший — чи реально це

19:56 Київ заливатиме дощами — прогноз погоди на завтра

19:55 В Україні розпочали роботу нові посли Шрі-Ланки та Гватемали

19:25 Тариф на світло у квітні — скільки доведеться платити одеситам

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

19:20 Компенсація відпустки під час звільнення — чи нарахують ЄСВ

19:18 ВООЗ змінила вікову класифікацію — до скількох триває молодість

19:14 Підпали та втрата ринку — що відбувається з Теsla Ілона Маска

19:10 Угода про копалини з Україною укладена, — Трамп

19:06 Зеленський призначив голову Київської ОДА — що про нього відомо

19:14 Підпали та втрата ринку — що відбувається з Теsla Ілона Маска

23 березня 2025

06:10 Страх 24 на 7 — спогади маріупольців про війну

22 березня 2025

06:40 Як заробити на золоті — оновлені ціни ломбардів України

21 березня 2025

22:33 Обмеження Telegram в Україні — що думають одесити

06:40 Латунь нарозхват — де найкращі ціни на кольорові метали

06:20 Колишніх ФСБшників не буває — делегацію РФ у США очолить Бесєда

20 березня 2025

22:33 Нас не хотіли віддавати — одеський морпіх про пекло у полоні РФ

09:23 Куди інвестувати в Україні — від ОВДП до стартапів

06:40 Алюміній знову дорожчає — нові тарифи на кольорові метали

06:22 Успіхи та невдачі — хто такий Гнатов, новий начальник Генштабу

Text

19:31 Масштабний протест в Стамбулі — прямий ефір

Text

17:50 Про що домовились США та Росія в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зустріч делегацій в Саудівській Аравії — ефір День.LIVE

Text

09:37 РФ перед фронтом випробовує дрони на Чернігівщині, — військовий

Text

08:00 Результати переговорів України та США — ефір Ранок.LIVE

21 березня 2025
Text

17:50 Заява Зеленського про миротворців в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:22 Зеленський та Павел виступили із заявою — трансляція

Text

16:45 Трамп зробив термінову заяву про війну в Україні — трансляція

Text

13:11 Президент Чехії приїхав до Києва — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський висловився щодо часткового перемир'я — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:23 Мінімалка в Україні — скільки отримуватимуть українці з 1 квітня

13 березня 2025

12:10 Проблемний номінал — що мають знати власники купюр євро

18 березня 2025

16:20 Київстар знизить вартість тарифів для абонентів — хто у списку

19 березня 2025

16:01 Стрижки, котрі старять — яких зачісок краще уникати у 2025 році

21 березня 2025

14:20 Компенсації не буде — чому українці можуть втратити долари і євро

15 березня 2025

03:57 Квартира і прописка — що треба знати, щоб не втратити майно

19 березня 2025

05:45 Майже 1000 грн надбавки — у кого з квітня зростуть пенсії

15 березня 2025

05:32 Важливіший, ніж ми думаємо — навіщо в смартфонах "Режим польоту"

12 березня 2025

06:11 Заміна сирникам — готується набагато простіше з 250 г сиру

20 березня 2025

07:23 Один знак Зодіаку зірве фінансовий джекпот у квітні 2025 року