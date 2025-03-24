ВООЗ змінила вікову класифікацію та продовжила молодість — деталі від Лібанової

Люди на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Всесвітня організація охорони здоров'я змінила вікову класифікацію. Таким чином, молодість триває до 45 років.

Про це повідомила директорка Інституту демографії Елла Лібанова у понеділок, 24 березня.

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Вікова класифікація

Лібанова пояснила, що демографічне старіння людства призводить до перегляду вікових меж.

"Якщо подивитися на вікові градації, запропоновані ВООЗ, то ми бачимо, що до 45 років — це взагалі молодь. До 60 років — це середній вік, до 75 — похилий, до 90 — старечий, і 90+ — це вік довгожителів", — наголосила вона.

За її словами, зміни можуть вплинути на соціальну політику та пенсійні реформи в різних країнах.

Нагадаємо, Лібанова застерегла, що після завершення війни та відкриття кордонів українські сім’ї можуть возз’єднуватися за межами країни.

Також міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що середній вік українців до початку великої війни становив 41 рік, а зараз він зріс до 45 років.