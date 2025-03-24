ВОЗ изменила возрастную классификацию и продлила молодость — детали от Либановой

Люди на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Всемирная организация здравоохранения изменила возрастную классификацию. Таким образом, молодость длится до 45 лет.

Об этом сообщила директор Института демографии Элла Либанова в понедельник, 24 марта.

Читайте также:

Возрастная классификация

Либанова объяснила, что демографическое старение человечества приводит к пересмотру возрастных границ.

"Если посмотреть на возрастные градации, предложенные ВОЗ, то мы видим, что до 45 лет — это вообще молодежь. До 60 лет — это средний возраст, до 75 — пожилой, до 90 — старческий, и 90+ — это возраст долгожителей", — подчеркнула она.

По ее словам, изменения могут повлиять на социальную политику и пенсионные реформы в разных странах.

Напомним, Либанова предостерегла, что после завершения войны и открытия границ украинские семьи могут воссоединяться за пределами страны.

Также министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что средний возраст украинцев до начала большой войны составлял 41 год, а сейчас он вырос до 45 лет.