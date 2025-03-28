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Чоловік з Тернопільщини став посмертним донором для трьох людей

28 березня 2025 18:12
Андрій Плахонін - Редактор
Посмертне донорство — чоловік з Тернопільщини врятував трьох людей
Медики везуть пацієнта. Фото: Теребовлянська міська лікарня
Андрій Плахонін - Редактор

Чоловік з Тернопільщини став посмертним донором для трьох людей. У 48-річного пацієнта діагностували інсульт та констатували смерть мозку.

Про це повідомили на сторінці Теребовлянської міської лікарні.

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Родина чоловіка у непростій ситуації прийняла важливе рішення та дала згоду на вилучення органів для трансплантації. Медики провели складний процес вилучення серця та нирок й успішно завершили операції. Лікарі висловили подяку родині донора за такий благородний вчинок.

Чоловік став посмертним донором для трьох людей
Лікарі проводять операцію. Фото: Теребовлянська міська лікарня

"Серце було передано до Інституту серця МОЗ України для трансплантації пацієнту, який перебував у критичному стані. Завдяки цьому подарованому органу він отримав шанс на нове життя. Нирки були передані до Першого медичного об'єднання Львова, де їх успішно трансплантували двом пацієнтам, які вже починають своє відновлення", — йдеться у повідомленні.

Донор врятував життя трьох людей
Повідомлення лікарні. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Одещині через крововилив у мозок помер 13-річний хлопчик. Його батьки дали згоду на донорство органів й це врятувало життя п'ятьом людям.

Також ми повідомляли про те, що українка вперше в історії Українського реєстру донорів кісткового мозку врятувала іноземного пацієнта. Автоматизована система обрала жінку як генетично сумісною з реципієнтом.

здоров'я Тернопільська область медицина лікарі донор

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18:02 Доплата педагогам по 2 000 грн — хто отримає надбавки у квітні

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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