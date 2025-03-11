Українка стала доноркою кісткового мозку для італійця

Українка, яка стала донором для іноземця. Фото: МОЗ

Українка вперше в історії Українського реєстру донорів кісткового мозку врятувала іноземного пацієнта. Автоматизована система обрала жінку як генетично сумісною з реципієнтом і вже незадовго стовбурові клітини були доставлені кур'єром до італійської клініки.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Українка стала донором для іноземця

У міністерстві розповіли, що 28-річна Неля випадково дізналася про можливість стати донором — у соцмережах своєї подруги, і заповнила анкету для реєстрації. Після цього їй прислали конверт зі спеціальними паличками для забору ДНК.

Зазначається, що процедура була простою: необхідно було провести спеціальними паличками по внутрішній поверхні щоки та надіслати зразки назад до реєстру.

Українка, яка стала донором для іноземця. Фото: МОЗ

Коли в одній із клінік Італії пацієнту знадобилася трансплантація, автоматизована система почала пошук відповідного донора. Виявилося, що саме Неля є генетично сумісною з реципієнтом.

Незадовго в жінки взяли забір стовбурових клітин, який відбувся в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" і тривав кілька годин. Того ж дня клітини були доставлені кур'єром до італійської клініки.

Неля з матір'ю в лікарні. Фото: МОЗ

"Офіс українського реєстру назвав цей випадок історичним, адже вперше український донор допоміг іноземному пацієнту. До цього моменту українські пацієнти отримували допомогу від донорів із Німеччини, Франції, Туреччини, Польщі, Індії та США. Ця історія демонструє силу взаємодопомоги та важливість розвитку донорства кісткового мозку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, хлопчик з Одещини посмертно врятував життя п'ятьом людям. Його батьки дали згоду на донорство органів.

Також ми писали, що в Україні діє надбавка до пенсії за донорство. Загальна сума надбавки становить додаткові 10% до наявної пенсійної виплати.