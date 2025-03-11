Украинка стала донором костного мозга для итальянца

Украинка впервые стала донором костного мозга для иностранца
Украинка впервые в истории Украинского реестра доноров костного мозга спасла иностранного пациента. Автоматизированная система выбрала женщину как генетически совместимую с реципиентом и уже незадолго стволовые клетки были доставлены курьером в итальянскую клинику.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Украинка стала донором для иностранца
В министерстве рассказали, что 28-летняя Неля случайно узнала о возможности стать донором — в соцсетях своей подруги, и заполнила анкету для регистрации. После этого ей прислали конверт со специальными палочками для забора ДНК.
Отмечается, что процедура была простой: необходимо было провести специальными палочками по внутренней поверхности щеки и отправить образцы обратно в реестр.
Когда в одной из клиник Италии пациенту понадобилась трансплантация, автоматизированная система начала поиск подходящего донора. Оказалось, что именно Неля является генетически совместимой с реципиентом.
Незадолго у женщины взяли забор стволовых клеток, который состоялся в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" и длился несколько часов. В тот же день клетки были доставлены курьером в итальянскую клинику.
"Офис украинского реестра назвал этот случай историческим, ведь впервые украинский донор помог иностранному пациенту. До этого момента украинские пациенты получали помощь от доноров из Германии, Франции, Турции, Польши, Индии и США. Эта история демонстрирует силу взаимопомощи и важность развития донорства костного мозга", — говорится в сообщении.
Напомним, мальчик из Одесской области посмертно спас жизнь пяти людям. Его родители дали согласие на донорство органов.
Также мы писали, что в Украине действует надбавка к пенсии за донорство. Общая сумма надбавки составляет дополнительные 10% к имеющейся пенсионной выплате.
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