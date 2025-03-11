Украинка стала донором костного мозга для итальянца

Украинка, которая стала донором для иностранца. Фото: МИНЗДРАВ

Украинка впервые в истории Украинского реестра доноров костного мозга спасла иностранного пациента. Автоматизированная система выбрала женщину как генетически совместимую с реципиентом и уже незадолго стволовые клетки были доставлены курьером в итальянскую клинику.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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Украинка стала донором для иностранца

В министерстве рассказали, что 28-летняя Неля случайно узнала о возможности стать донором — в соцсетях своей подруги, и заполнила анкету для регистрации. После этого ей прислали конверт со специальными палочками для забора ДНК.

Отмечается, что процедура была простой: необходимо было провести специальными палочками по внутренней поверхности щеки и отправить образцы обратно в реестр.

Украинка, которая стала донором для иностранца. Фото: МИНЗДРАВ

Когда в одной из клиник Италии пациенту понадобилась трансплантация, автоматизированная система начала поиск подходящего донора. Оказалось, что именно Неля является генетически совместимой с реципиентом.

Незадолго у женщины взяли забор стволовых клеток, который состоялся в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" и длился несколько часов. В тот же день клетки были доставлены курьером в итальянскую клинику.

Неля с матерью в больнице. Фото: МИНЗДРАВ

"Офис украинского реестра назвал этот случай историческим, ведь впервые украинский донор помог иностранному пациенту. До этого момента украинские пациенты получали помощь от доноров из Германии, Франции, Турции, Польши, Индии и США. Эта история демонстрирует силу взаимопомощи и важность развития донорства костного мозга", — говорится в сообщении.

Напомним, мальчик из Одесской области посмертно спас жизнь пяти людям. Его родители дали согласие на донорство органов.

Также мы писали, что в Украине действует надбавка к пенсии за донорство. Общая сумма надбавки составляет дополнительные 10% к имеющейся пенсионной выплате.