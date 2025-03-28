Посмертное донорство — мужчина с Тернопольщины спас трех человек

Медики везут пациента. Фото: Теребовлянская городская больница

Мужчина с Тернопольщины стал посмертным донором для трех человек. У 48-летнего пациента диагностировали инсульт и констатировали смерть мозга.

Об этом сообщили на странице Теребовлянской городской больницы.

Читайте также:

Трое спасенных жизней

Семья мужчины в непростой ситуации приняла важное решение и дала согласие на изъятие органов для трансплантации. Медики провели сложный процесс извлечения сердца и почек и успешно завершили операции. Врачи выразили благодарность семье донора за такой благородный поступок.

Врачи проводят операцию. Фото: Теребовлянская городская больница

"Сердце было передано в Институт сердца МЗ Украины для трансплантации пациенту, который находился в критическом состоянии. Благодаря этому подаренному органу он получил шанс на новую жизнь. Почки были переданы в Первое медицинское объединение Львова, где их успешно трансплантировали двум пациентам, которые уже начинают свое восстановление", — говорится в сообщении.

Сообщение больницы. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одесской области из-за кровоизлияния в мозг умер 13-летний мальчик. Его родители дали согласие на донорство органов и это спасло жизнь пяти людям.

Также мы сообщали о том, что украинка впервые в истории Украинского реестра доноров костного мозга спасла иностранного пациента. Автоматизированная система выбрала женщину как генетически совместимую с реципиентом.