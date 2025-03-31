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Как стареет организм — четыре малоизвестных признака изменений

31 марта 2025 12:42
Андрей Плахонин - Редактор
Как распознать начало старения организма
Женщина с признаками старения. Фото: Pexels
Андрей Плахонин - Редактор

Внешние проявления старения — например, появление морщин или седины - хорошо знакомы большинству людей. Но существуют и малоизвестные, порой неожиданные изменения в организме, которые также сигнализируют о старении.

The New York Times собрало четыре примера таких трансформаций.

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Как меняются зубы от старения

Ортопед Лейла Джахангири из Нью-Йоркского университета рассказала, что с возрастом зубы могут менять свое положение. Чаще всего такие изменения заметны в нижнем зубном ряду. Причиной этого могут быть как потеря зуба, так и заболевания десен или даже привычка скрежетать зубами. Все это приводит к ослаблению стабильности зубов и их постепенному "дрейфу".

Что происходит с голосом человека, когда он начинает стареть

С возрастом меняется и голос — снижается эластичность голосовых связок, они истончаются и смыкаются не так плотно, как раньше. Из-за этого голос может стать менее звучным, слабее или набрать хриплых нот.

Как пояснил директор Центра исследования голоса Университета Юго-западного медицинского центра Тед Мау, у мужчин с возрастом голос обычно теряет глубину, тогда как у женщин он наоборот может стать ниже и хриплее - из-за гормональных перестроек. Если же изменения голоса продолжаются более нескольких недель или сопровождаются дискомфортом, стоит обратиться к врачу.

От старения рост человека может уменьшаться

Еще один из маркеров возрастных изменений — уменьшение роста. Этот процесс начинается примерно в 40 лет. По словам Ардешира Хашми из Клиники Кливленда, к 70 годам мужчины в среднем теряют около 2,5 см роста, а женщины — примерно 2 см. Причиной этого является потеря хрящевой ткани между позвонками, а также ослабление мышц спины и живота, которые поддерживают осанку.

Несмотря на это, специалисты убеждены, что регулярная физическая активность, особенно упражнения с нагрузкой, кальций и витамин D в рационе могут замедлить этот процесс. Но если потеря роста существенная — это уже может свидетельствовать об остеопорозе и требует врачебного контроля.

Мигрени могут беспокоить реже

У женщин мигрени встречаются в несколько раз чаще, чем у мужчин, и, как правило, имеют более тяжелое течение. Однако после наступления менопаузы симптомы часто ослабевают, а количество приступов уменьшается.

Невролог Сениха Нур отмечает, что с возрастом приступы могут исчезнуть полностью или проходить без привычных спутников — боли, тошноты или фотофобии. Такое изменение является вполне естественным и не требует вмешательства, если не сопровождается другими симптомами.

Напомним, недавно Всемирная организация здравоохранения изменила возрастную классификацию и продлила возраст, который считается молодым.

Также Новини.LIVE писали о том, как мужчина из Тернопольщины стал посмертным донором для трех пациентов.

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