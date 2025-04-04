За тиждень в Україні захворіло понад 150 тисяч хворих на грип ГРВІ та COVID-19

Українців закликають щепитися — віруси циркулюють у 23 регіонах
Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що протягом останнього тижня на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіли 156 933 українці, з них 83 243 – діти, а 73 690 – дорослі. Через ускладнення госпіталізовано 5 288 осіб.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.
Україна пройшла пік захворюваності
Найбільше хворих зафіксували впродовж лютого. Саме тоді в Україні був пік епідемічного сезону. У березні рівень захворюваності поступово став падати. Втім перевищення епідемічного порогу середнього рівня все ще спостерігається у Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях.
Ще у Волинській, Львівській, Київській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій фіксують незначне перевищення епідпорогу.
У МОЗ наголошують на важливості щеплень
Загалом віруси грипу циркулюють зараз у 23 регіонах країни. Всього за останні сім днів було зареєстровано вісім летальних випадків через грип та три через COVID-19. У МОЗ наголошують: жоден із померлих не мав щеплень.
З початку епідсезону 2024/2025 на грип, ГРВІ та коронавірус перехворіли 3,86 млн українців — це на 4% менше, ніж у попередньому сезоні.
Вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від грипу та COVID-19 як повідомляють у МОЗ. Щеплення проти грипу рекомендовано проводити щосезону, а вакцина продається в аптеках. Водночас усі області України забезпечені безкоштовною вакциною проти COVID-19, її можна отримати в пунктах щеплення, але після консультації з сімейним лікарем.
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