За тиждень в Україні захворіло понад 150 тисяч хворих на грип ГРВІ та COVID-19

Забір крові на аналіз. Фото: Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що протягом останнього тижня на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіли 156 933 українці, з них 83 243 – діти, а 73 690 – дорослі. Через ускладнення госпіталізовано 5 288 осіб.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

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Україна пройшла пік захворюваності

Найбільше хворих зафіксували впродовж лютого. Саме тоді в Україні був пік епідемічного сезону. У березні рівень захворюваності поступово став падати. Втім перевищення епідемічного порогу середнього рівня все ще спостерігається у Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Ще у Волинській, Львівській, Київській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій фіксують незначне перевищення епідпорогу.

У МОЗ наголошують на важливості щеплень

Загалом віруси грипу циркулюють зараз у 23 регіонах країни. Всього за останні сім днів було зареєстровано вісім летальних випадків через грип та три через COVID-19. У МОЗ наголошують: жоден із померлих не мав щеплень.

З початку епідсезону 2024/2025 на грип, ГРВІ та коронавірус перехворіли 3,86 млн українців — це на 4% менше, ніж у попередньому сезоні.

Вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від грипу та COVID-19 як повідомляють у МОЗ. Щеплення проти грипу рекомендовано проводити щосезону, а вакцина продається в аптеках. Водночас усі області України забезпечені безкоштовною вакциною проти COVID-19, її можна отримати в пунктах щеплення, але після консультації з сімейним лікарем.

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