Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Медцентр arrow Українців закликають щепитися — віруси циркулюють у 23 регіонах arrow

Українців закликають щепитися — віруси циркулюють у 23 регіонах

4 квітня 2025 12:47
Андрій Плахонін - Редактор
За тиждень в Україні захворіло понад 150 тисяч хворих на грип ГРВІ та COVID-19
Забір крові на аналіз. Фото: Міністерство охорони здоров'я України
Андрій Плахонін - Редактор

Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що протягом останнього тижня на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіли 156 933 українці, з них 83 243 – діти, а 73 690 – дорослі. Через ускладнення госпіталізовано 5 288 осіб. 

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я

Читайте також:

Україна пройшла пік захворюваності

Найбільше хворих зафіксували впродовж лютого. Саме тоді в Україні був пік епідемічного сезону. У березні рівень захворюваності поступово став падати. Втім перевищення епідемічного порогу середнього рівня все ще спостерігається у Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Ще у Волинській, Львівській, Київській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій фіксують незначне перевищення епідпорогу. 

У МОЗ наголошують на важливості щеплень

Загалом віруси грипу циркулюють  зараз у 23 регіонах країни. Всього за останні сім днів було зареєстровано вісім летальних випадків через грип та три через COVID-19. У МОЗ наголошують: жоден із померлих не мав щеплень.

З початку епідсезону 2024/2025 на грип, ГРВІ та коронавірус перехворіли 3,86 млн українців — це на 4% менше, ніж у попередньому сезоні.

Вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від грипу та COVID-19 як повідомляють у МОЗ. Щеплення проти грипу рекомендовано проводити щосезону, а вакцина продається в аптеках. Водночас усі області України забезпечені безкоштовною вакциною проти COVID-19, її можна отримати в пунктах щеплення, але після консультації з сімейним лікарем.

Нагадаємо, лікар-фтизіопульмонолог порадив, як збити лихоманку безпечними методами. 

Тим часом у Європі виник найбільший спалах захворюваності на кір — такого не було понад чверть століття. 

лікарні хвороба Україна грип захворювання

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:15 Марк Рютте виступає після зустрічей у Брюсселі — прямий ефір

13:08 Гроші для українських жінок — хто отримає право навесні 2025 року

Text

13:04 Франція поставила жорсткі вимоги Росії — ефір День.LIVE

13:04 Google тестує збірку Chrome з розширеннями для Android

12:52 У неділю тролейбуси в Одесі змінять маршрути — причини

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

12:50 На Запоріжжі підірвали броньовик із кадирівцями — ГУР

12:47 Українців закликають щепитися — віруси циркулюють у 23 регіонах

12:37 Вибух авто в Дніпрі — стало відомо, у якому стані посадовець

12:35 Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

12:27 Самопочуття буде кепським — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:08 Гроші для українських жінок — хто отримає право навесні 2025 року

13:04 Google тестує збірку Chrome з розширеннями для Android

12:52 У неділю тролейбуси в Одесі змінять маршрути — причини

12:50 На Запоріжжі підірвали броньовик із кадирівцями — ГУР

12:47 Українців закликають щепитися — віруси циркулюють у 23 регіонах

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

12:37 Вибух авто в Дніпрі — стало відомо, у якому стані посадовець

12:35 Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

12:27 Самопочуття буде кепським — прогноз магнітних бур на сьогодні

12:25 У Києві стартували перемовини щодо військового контингенту

12:20 Не отримав бойові — куди звертатися військовому

07:01 НАТО виповнюється 76 років — коли та навіщо створили Альянс

06:34 Сигарети від 120 грн — одесити про підвищення цін на тютюн

3 квітня 2025

22:33 Санкції США проти РФ, і чому Трамп часто згадує Одесу

2 квітня 2025

22:33 Ціни одеського Привозу в квітні — що пропонують і чим дивують

1 квітня 2025

22:33 Гумор в Одесі під час війни — як змінилися традиції та пам'ять

06:33 Як змінила війна гумористичні традиції Одеси — Борис Барський

29 березня 2025

06:33 Українські фрукти — наскільки ціни будуть доступні цього року

28 березня 2025

22:33 Одеса очима містян — від захоплення до критики

06:33 Майбутнє українських садів — що буде з вітчизняними фруктами

27 березня 2025

22:33 Одеса на лінії фронту — чого ще можна очікувати від ворога

Text

13:15 Марк Рютте виступає після зустрічей у Брюсселі — прямий ефір

Text

13:04 Франція поставила жорсткі вимоги Росії — ефір День.LIVE

Text

08:00 В ОП зробили заяву щодо миротворців в Україні — ефір Ранок.LIVE

3 квітня 2025
Text

17:54 Заява Зеленського про мир і тиск на РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Перемир'я з РФ та жорстка відповідь Трампу — ефір День.LIVE

Text

12:00 Марк Рютте та Марко Рубіо виступають із заявою — прямий ефір

Text

10:45 Зустріч глав МЗС країн НАТО у Брюсселі — прямий ефір

Text

08:00 У Зеленського підтвердили переговори з НАТО — ефір Ранок.LIVE

2 квітня 2025
Text

23:00 Трамп підписує закон про нові мита — прямий ефір

Text

17:50 Стармер і Макрон готують нову підтримку України — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Непотрібний номінал — які купюри євро краще не зберігати

21 березня 2025

Компенсації не буде — чому українці можуть втратити долари і євро

31 березня 2025

Валюта у квартирі — де категорично не можна тримати долари і євро

28 березня 2025

Пільги для УБД — на які щорічні виплати вони мають право

3 квітня 2025

Особливі банкноти — яких купюр євро краще позбутися у 2025

25 березня 2025

В Україні покращиться мобільний зв'язок — Рада підтримала закон

22 березня 2025

Трамп відреагував на нічний масований обстріл України

28 березня 2025

В Київстарі з’явився новий бюджетний тариф — кому він підійде

26 березня 2025

Наймодніший колір волосся весни-2025 — навіть звучить чарівно

29 березня 2025

Білецький розповів, чому не хоче отримувати звання генерала