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Украинцев призвали прививаться — вирусы циркулируют в 23 регионах

4 апреля 2025 12:47
Андрей Плахонин - Редактор
За неделю в Украине заболело более 150 тысяч больных гриппом ОРВИ и COVID-19
Забор крови на анализ. Фото: Министерство здравоохранения Украины
Андрей Плахонин - Редактор

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что за последнюю неделю гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболели 156 933 украинца, из них 83 243 — дети, а 73 690 — взрослые. Из-за осложнений госпитализированы 5 288 человек.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

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Украина прошла пик заболеваемости

Больше всего больных зафиксировали в течение февраля. Именно тогда в Украине был пик эпидемического сезона. В марте уровень заболеваемости постепенно стал падать. Впрочем превышение эпидемического порога среднего уровня все еще наблюдается в Житомирской, Кировоградской и Черкасской областях.

Еще в Волынской, Львовской, Киевской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой фиксируют незначительное превышение эпидпорога.

В Минздраве отмечают важность прививок

В целом вирусы гриппа циркулируют сейчас в 23 регионах страны. Всего за последние семь дней было зарегистрировано восемь летальных случаев из-за гриппа и три из-за COVID-19. В Минздраве отмечают: ни один из умерших не имел прививок.

С начала эпидсезона 2024/2025 гриппом, ОРВИ и коронавирусом переболели 3,86 млн украинцев — это на 4% меньше, чем в предыдущем сезоне.

Вакцинация остается самым эффективным способом защиты от гриппа и COVID-19, как сообщают в Минздраве. Прививки против гриппа рекомендуется проводить каждый сезон, а вакцина продается в аптеках. В то же время все области Украины обеспечены бесплатной вакциной против COVID-19, ее можно получить в пунктах прививки, но после консультации с семейным врачом.

Напомним, врач-фтизиопульмонолог посоветовал, как сбить лихорадку безопасными методами.

Тем временем в Европе возникла крупнейшая вспышка заболеваемости корью — такого не было более четверти века.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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