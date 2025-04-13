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Медицинская онлайн-помощь — как ИИ помогает врачам с лечением

13 апреля 2025 15:10
Андрей Плахонин - Редактор
Искусственный интеллект способен помогать врачам с диагнозами и болезнями
Онлайн-общение людей. Фото иллюстративное: Pexels
Андрей Плахонин - Редактор

Многие люди обращаются к врачам онлайн. Как оказалось, искусственный интеллект может помочь им с лечением и определением болезни.

Об этом говорится в новом исследовании Cedars-Sinai.

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Исследование сравнивает начальные рекомендации по лечению ИИ с окончательными рекомендациями врачей.

"Мы обнаружили, что первоначальные рекомендации ИИ по распространенным жалобам в условиях неотложной помощи были оценены выше, чем окончательные рекомендации врача. Искусственный интеллект, например, был особенно успешным в выявлении инфекций мочевыводящих путей, потенциально вызванных антибиотикорезистентными бактериями, и предлагал заказать исследование перед тем, как назначать лекарства", — доктор медицинских наук, содиректор Отдела информатики Cedars-Sinai Джошуа Певник.

По ее словам, хотя ИИ и оказался лучшим в выявлении критических сигналов, но врачи лучше получали более полную историю пациентов и адаптировали рекомендации.

В исследовании рассмотрен 461 случай обращения к врачу, в которых использовались рекомендации искусственного интеллекта. Самыми распространенными причинами обращений были жалобы пациентов на респираторные, урологические, гинекологические, офтальмологические и стоматологические симптомы.

Онлайн запись к врачу

Пациенты, которые пользуются мобильным приложением для записи к врачу, начинают консультацию, отмечая свои жалобы. Далее экспертная модель искусственного интеллекта проводит структурированный динамический опрос, во время которого собирает информацию о симптомах и медицинской истории. В среднем люди дают ответы на 25 вопросов.

Алгоритм использует ответы пациента, а также данные из его электронной медицинской карты, чтобы предоставить первичную информацию о состояниях с соответствующими симптомами. После ознакомления людей с возможными диагнозами, мобильное приложение позволяет начать видеоконсультацию с врачом.

"Основная неопределенность этого исследования заключается в том, прокручивали ли врачи вниз, чтобы просмотреть рецепты, заказы, направления или другие управленческие предложения, сделанные ИИ, и включали ли они эти рекомендации в процесс принятия клинических решений", — сказала доктор медицинских наук, главный врач Cedars-Sinai Medical Network Кэролайн Гольдцвейг.

По ее словам, тот факт, что рекомендации ИИ часто оценивались как более качественные, чем решения врачей, свидетельствует о том, что поддержка принятия решений с помощью этого имеет потенциал для улучшения принятия клинических решений в отношении распространенных и острых состояний.

В ходе исследования выяснилось, что при условии обучения ИИ на большом массиве неидентифицированных клинических данных и использования обычной медицинской практики в качестве непрерывного источника обучения с подкреплением, система может достичь уровня точности, сравнимого с точностью врача-человека.

Напомним, во всем мире более шести миллионов человек имеют диагноз болезни Паркинсона. Первыми симптомами являются скованность и тремор тела.

Ранее сообщалось, что в европейских странах зафиксирован резкий рост заболеваемости корью.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

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14:39 РФ ударила из артиллерии по Херсону — есть погибшая и раненый

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