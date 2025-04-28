ИИ-диджей вместо человека — в Австралии радиостанция месяцами скрывала замену

Пустая радиостудия. Фото: Unsplash

Радиостанция CADA из Сиднея в течение месяцев транслировала четырехчасовой эфир Workdays with Thy с ведущей, чей голос и изображение сгенерированы искусственным интеллектом. Об этом не сообщалось ни в описании программы, ни в эфире.

Об этом пишет The Verge.

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CADA, принадлежащая медиахолдингу ARN Media, подтвердила, что ведущая Тай — не человек, а модель, созданная с помощью генератора ElevenLabs. За основу взяли голос и внешность реальной сотрудницы финансового отдела компании. Программа Workdays with Thy выходит с ноября 2024 года и, по данным станции, привлекает не менее 72 тыс. слушателей.

На веб-странице шоу нет никакого упоминания об использовании ИИ. В описании указано лишь, что это "подборка треков, которые вот-вот взлетят в чартах", курируемая музыкальными редакторами. Отсутствие раскрытия факта вызвало критику. Вице-президент Австралийской ассоциации актеров озвучивания Тереза Лим заявила, что слушатели имеют право знать, кто с ними разговаривает, и назвала подобную непрозрачность недопустимой.

Генеральный директор ARN Media Киаран Дэвис признал в комментарии Australian Financial Review, что компания "наблюдает, где проходит граница между реальным и искусственным", и в то же время осознала силу своих живых ведущих.

Попытки радиоиндустрии экспериментировать с ИИ не ограничиваются Австралией. Станции в Портленде (штат Орегон) и Sirius XM также тестировали виртуальных диджеев, а польский вещатель в прошлом году уволил журналистов, заменив их ИИ-ведущими. Однако впоследствии он отказался от "эксперимента" после волны возмущения.

Напомним, в ОАЭ объявили первую в мире инициативу, которая предусматривает использование искусственного интеллекта для создания и модернизации законов. Власти убеждены, что такой подход ускорит и сделает более точным законотворческий процесс.

Также мы писали, что Google продолжает активно развивать технологии искусственного интеллекта, представив новую разработку DolphinGemma. Новая языковая модель предназначена для анализа сложных звуковых сигналов дельфинов, чтобы понять их "разговоры".