Microsoft запустила Recall — як Windows навчився "бачити" все, навіть ваші секрети

Ноутбук з логотипом Microsoft на кришці. Фото: Unsplash

Уважно ставтеся до всього, що відправляєте, навіть у найзахищеніших месенджерах. Microsoft виводить на ринок функцію Recall для Copilot-ПК, яка робить постійні скриншоти екрана, розпізнає текст і зберігає його у локальній базі, захищеній лише PIN-кодом. Якщо ваш співрозмовник користується Windows-пристроєм із Recall, жодне шифрування або "зникаючі" повідомлення не врятують: усе, що бачить його дисплей, одразу індексується.

Про це пише Forbes.

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Ars Technica застерігає, що навіть якщо ви самі не увімкнете Recall, на чужих ПК ваші повідомлення будуть зафіксовані, розпізнані й занесені до пошукової бази. Розмиття торкнеться лише обмежених типів даних, тож під загрозою опиняються фото, паролі, медична інформація, відео та зашифровані чати.

Експерт із кібербезпеки Кевін Бомонт перевірив захист Recall на практиці: його партнерка за лічені хвилини підібрала PIN та отримала доступ до всього, включно з видаленими розмовами в Signal. Попри нові "опти-аути" та обгортки безпеки, базова проблема лишилася — масштабне та невидиме для співрозмовника збереження приватного контенту.

Додатково ситуацію ускладнює "зв'язування" мобільних месенджерів із комп'ютерами, на що нещодавно звернуло увагу АНБ США. З огляду на запуск Recall фахівці радять WhatsApp, Signal та іншим або відмовитися від синхронізації з ПК, або забезпечити показ повідомлень лише на основних пристроях.

Паралельно Meta оголосила про "Private Processing" — функцію, що нібито дає можливість приватно підсумовувати чати WhatsApp чи пропонувати варіанти тексту за допомогою ШІ. Хоч компанія запевняє, що ніхто, включно з Meta і WhatsApp, не отримає доступу до вмісту, криптографи сумніваються, чи не почнуть алгоритми надалі передавати узагальнені дані назад провайдерам?

Навіть якщо Meta реалізує обіцяну конфіденційність, Recall усе одно зафіксує результати "приватної" обробки. Тож перш ніж обговорювати чутливі теми з користувачем Windows-ПК, переконайтеся, що Recall у нього вимкнено, — і пам'ятайте: ваші повідомлення можуть залишитися не лише в чат-архівах телефона, а й у легкодоступній базі даних на чужому комп'ютері.

Нагадаємо, аудиторія WhatsApp знову роздратована нововведеннями в месенджері. У додатку з'явилася кнопка Meta AI, яка викликає штучний інтелект, і яку ніяк не можна прибрати з екрана.

Також ми писали, що смартфон, який потрапив до рук зловмисника, нагадує загублений у людному парку відкритий гаманець — всі дані доступні, і коли ними скористаються, це лише питання часу. Користувачам варто потурбуватися про те, щоб на пристрої не зберігалися повідомлення, які містять будь-яку приватну інформацію.