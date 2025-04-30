Microsoft запустила Recall — как Windows научился "видеть" все, даже ваши секреты

Ноутбук с логотипом Microsoft на крышке. Фото: Unsplash

Внимательно относитесь ко всему, что отправляете, даже в самых защищенных мессенджерах. Microsoft выводит на рынок функцию Recall для Copilot-ПК, которая делает постоянные скриншоты экрана, распознает текст и сохраняет его в локальной базе, защищенной только PIN-кодом. Если ваш собеседник пользуется Windows-устройством с Recall, никакое шифрование или "исчезающие" сообщения не спасут: все, что видит его дисплей, сразу индексируется.

Об этом пишет Forbes.

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Ars Technica предостерегает, что даже если вы сами не включите Recall, на чужих ПК ваши сообщения будут зафиксированы, распознаны и занесены в поисковую базу. Размытие коснется только ограниченных типов данных, поэтому под угрозой оказываются фото, пароли, медицинская информация, видео и зашифрованные чаты.

Эксперт по кибербезопасности Кевин Бомонт проверил защиту Recall на практике: его партнерша за считанные минуты подобрала PIN и получила доступ ко всему, включая удаленные разговоры в Signal. Несмотря на новые "опти-ауты" и обертки безопасности, базовая проблема осталась — масштабное и невидимое для собеседника сохранение частного контента.

Дополнительно ситуацию усложняет "связывание" мобильных мессенджеров с компьютерами, на что недавно обратило внимание АНБ США. Учитывая запуск Recall специалисты советуют WhatsApp, Signal и другим либо отказаться от синхронизации с ПК, либо обеспечить показ сообщений только на основных устройствах.

Параллельно Meta объявила о "Private Processing" — функцию, которая якобы дает возможность частно суммировать чаты WhatsApp или предлагать варианты текста с помощью ИИ. Хотя компания уверяет, что никто, включая Meta и WhatsApp, не получит доступа к содержимому, криптографы сомневаются, не начнут ли алгоритмы в дальнейшем передавать обобщенные данные обратно провайдерам?

Даже если Meta реализует обещанную конфиденциальность, Recall все равно зафиксирует результаты "частной" обработки. Так что прежде чем обсуждать чувствительные темы с пользователем Windows-ПК, убедитесь, что Recall у него выключен, — и помните: ваши сообщения могут остаться не только в чат-архивах телефона, но и в легкодоступной базе данных на чужом компьютере.

Напомним, аудитория WhatsApp снова раздражена нововведениями в мессенджере. В приложении появилась кнопка Meta AI, которая вызывает искусственный интеллект, и которую никак нельзя убрать с экрана.

Также мы писали, что смартфон, который попал в руки злоумышленника, напоминает потерянный в людном парке открытый кошелек — все данные доступны, и когда ими воспользуются, это лишь вопрос времени. Пользователям стоит позаботиться о том, чтобы на устройстве не хранились сообщения, которые содержат какую-либо частную информацию.