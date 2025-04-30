Microsoft запустила Recall — как Windows научился "видеть" все, даже ваши секреты

Microsoft запускает Recall — это конец приватности в мессенджерах
Внимательно относитесь ко всему, что отправляете, даже в самых защищенных мессенджерах. Microsoft выводит на рынок функцию Recall для Copilot-ПК, которая делает постоянные скриншоты экрана, распознает текст и сохраняет его в локальной базе, защищенной только PIN-кодом. Если ваш собеседник пользуется Windows-устройством с Recall, никакое шифрование или "исчезающие" сообщения не спасут: все, что видит его дисплей, сразу индексируется.
Об этом пишет Forbes.
Как новая функция Recall фиксирует все, что происходит на вашем экране
Ars Technica предостерегает, что даже если вы сами не включите Recall, на чужих ПК ваши сообщения будут зафиксированы, распознаны и занесены в поисковую базу. Размытие коснется только ограниченных типов данных, поэтому под угрозой оказываются фото, пароли, медицинская информация, видео и зашифрованные чаты.
Эксперт по кибербезопасности Кевин Бомонт проверил защиту Recall на практике: его партнерша за считанные минуты подобрала PIN и получила доступ ко всему, включая удаленные разговоры в Signal. Несмотря на новые "опти-ауты" и обертки безопасности, базовая проблема осталась — масштабное и невидимое для собеседника сохранение частного контента.
Дополнительно ситуацию усложняет "связывание" мобильных мессенджеров с компьютерами, на что недавно обратило внимание АНБ США. Учитывая запуск Recall специалисты советуют WhatsApp, Signal и другим либо отказаться от синхронизации с ПК, либо обеспечить показ сообщений только на основных устройствах.
Параллельно Meta объявила о "Private Processing" — функцию, которая якобы дает возможность частно суммировать чаты WhatsApp или предлагать варианты текста с помощью ИИ. Хотя компания уверяет, что никто, включая Meta и WhatsApp, не получит доступа к содержимому, криптографы сомневаются, не начнут ли алгоритмы в дальнейшем передавать обобщенные данные обратно провайдерам?
Даже если Meta реализует обещанную конфиденциальность, Recall все равно зафиксирует результаты "частной" обработки. Так что прежде чем обсуждать чувствительные темы с пользователем Windows-ПК, убедитесь, что Recall у него выключен, — и помните: ваши сообщения могут остаться не только в чат-архивах телефона, но и в легкодоступной базе данных на чужом компьютере.
Напомним, аудитория WhatsApp снова раздражена нововведениями в мессенджере. В приложении появилась кнопка Meta AI, которая вызывает искусственный интеллект, и которую никак нельзя убрать с экрана.
Также мы писали, что смартфон, который попал в руки злоумышленника, напоминает потерянный в людном парке открытый кошелек — все данные доступны, и когда ими воспользуются, это лишь вопрос времени. Пользователям стоит позаботиться о том, чтобы на устройстве не хранились сообщения, которые содержат какую-либо частную информацию.
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