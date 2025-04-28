WhatsApp додав кнопку Meta AI — чому користувачі хочуть видалити додаток через неї

Месенджер WhatsApp на екрані смартфона. Фото: Unsplash

WhatsApp знову дратує аудиторію — цього разу через нав'язливу кнопку Meta AI, яку чимало користувачів уже назвали "наругою" над застосунком. "Абсурд", "потворність" — такими словами обурені коментатори на Reddit описують нове синьо-рожево-зелене коло в правому нижньому куті екрана WhatsApp. Натискання на нього викликає чатбот Meta AI, що радо відповість майже на будь-яке запитання, окрім одного: як прибрати саму кнопку.

Про це пише The Sun.

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Чому штучний інтелект у WhatsApp не корисна функція, а зайвий тягар

Meta запевнила BBC, що функція "цілком добровільна", але приховати її не можна. І хоча торік компанія вже відступила після критики за індикатор "хто зараз онлайн" у групах, цього разу штучний інтелект розгортається без реальної можливості відмовитися.

Користувачі стверджують, що сила WhatsApp — у простоті та всеохопності. Саме тут зберігаються родинні фото, координуються зустрічі й терміново надсилаються геодані. Однак із новинкою месенджер повільно перетворюється на свого старшого брата Facebook з його статусами й спільнотами, які вже давно мають власні платформи.

Деякі з них готові видалити застосунок, якщо керівництво не перегляне курс.

"Ми впевнені, що надавати людям вибір — це добре, і завжди дослухаємося до відгуків користувачів", — заявив представник WhatsApp у коментарі BBC.

Серед найбільш обговорюваних технічних тем дня — скандал із Meta AI, що нібито надсилає відверті повідомлення навіть дитячим акаунтам, попередження про "тіньових" зловмисників у чатах, які намагаються викрасти кошти, та поради, як убезпечити приватність від нових експериментів розробників. Одне очевидно: беззастережна любов до WhatsApp може швидко зникнути, якщо "зайві навороти" й далі з'являтимуться без можливості їх вимкнути.

Нагадаємо, в WhatsApp з'явилося нове налаштування, яке дозволить заборонити виводити ваші діалоги за межі застосунку. Активація опції "Розширена конфіденційність чату" обмежить іншим експорт історії чату.

Також ми писали, що власники деяких старих моделей iPhone втратять доступ до WhatsApp вже з 5 травня. З черговим оновленням месенджер зможе приймати лише пристрої з iOS 15.1 або новішими версіями.