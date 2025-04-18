Нові функції WhatsApp — користувачі зможуть створювати власні стікерпаки

Логотип WhatsApp на екрані смартфона. Фото: Unsplash

WhatsApp випустив оновлення, яке перетворює процес роботи з наліпками. Тепер користувачі можуть формувати й редагувати цілі набори, не виходячи з чату.

Про це пише 9to5Mac.

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Користувачі WhatsApp зможуть створювати набори наліпок

Раніше месенджер дозволяв робити окремі кастомні наліпки, та коли їх накопичувалося багато, шукати потрібні ставало незручно. Новий інструмент допомагає згрупувати зображення у тематичні теки й надсилати весь комплект у кілька дотиків. Представник WhatsApp у коментарі 9to5Mac пояснив, що функція підходить і для колекції кумедних селфі друзів, і для фото улюбленого собаки: тепер створити й поділитися персональним паком можна без сторонніх застосунків.

Окрім наліпок, компанія нещодавно додала індикатор кількості онлайн-учасників у групових чатах, можливість сканувати й надсилати документи, а також опцію призначити WhatsApp програмою за замовчуванням для викликів і повідомлень на iPhone.

Щоб спробувати нові можливості, достатньо встановити останню версію застосунку.

Нагадаємо, люди звикли використовувати телефон переважно для комунікації, не підозрюючи, скільки додаткових та корисних функцій залишаються невикористаними. Для спілкування використовуються месенджери, такі як WhatsApp, в якому є можливості, що зроблять щоденну взаємодію зі смартфоном комфортнішою.

Також ми писали, що розробники WhatsApp випустили нову бета-версію месенджера для Android. Користувачі отримають нові функції для дзвінків, які зроблять звичайні та відеодзвінки зручнішими.