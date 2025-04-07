WhatsApp тестує нові функції дзвінків — що зміниться для користувачів

Додаток WhatsApp на екрані смартфона. Фото: Pexels

Месенджер WhatsApp випустив нову бета-версію для Android. Розробники впроваджують оновлені функції для дзвінків, аби зробити користування голосовими та відеодзвінками зручнішим.

Про це пише WABetaInfo.

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Нова бета-версія 2.25.10.16 відкриває доступ до кількох важливих доповнень. Хоча ці функції наразі доступні лише деяким бета-тестерам, впродовж найближчих тижнів їх отримають і інші користувачі.

Вимкнення мікрофона для вхідного виклику

Тепер, отримуючи вхідний голосовий виклик, можна натиснути додаткову кнопку між "Відхилити" та "Відповісти", щоб прийняти виклик зі спочатку вимкненим мікрофоном. Це корисно, якщо користувач не може говорити відразу, але хоче приєднатися до розмови.

Відключення відео перед прийняттям дзвінка

Для відеодзвінків додали можливість вимкнути камеру до того, як ви візьмете слухавку. Це забезпечує конфіденційність, особливо коли виклик надходить із незнайомого номера, або користувач просто не хоче вмикати відео одразу.

Реакції емодзі під час дзвінка

Тепер під час відеодзвінків можна залишати миттєві емодзі-реакції. Вони з'являються на екрані без потреби переривати розмову і чудово підходять для групових відеоконференцій чи невимушених дзвінків.

Нові функції в новій бета-версії WhatsApp для Android. Фото: WABetaInfo

"Ці три функції значно покращують досвід дзвінків у WhatsApp, роблячи голосові та відеодзвінки більш зручними та адаптованими до різних ситуацій. Можливість вимкнути звук вхідного виклику забезпечує більшу гнучкість у керуванні мікрофоном зі сповіщення, а можливість вимкнути відео перед відповіддю підвищує конфіденційність і комфорт. Водночас реакції емодзі додають веселого та виразного способу взаємодії, роблячи розмови жвавішими та привабливішими", — зазначили у WABetaInfo.

За словами розробників, у найближчі місяці більшість користувачів зможуть скористатися цими нововведеннями. Тим, хто бажає випробувати оновлення раніше, варто приєднатися до програми бета-тестування.

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