В Україні з'явився новий сервіс знайомств Viber Dating — як ним користуватися

Логотип месенджера Viber на екрані смартфона. Фото: Dado Ruvic/REUTERS

У четвер, 3 квітня 2025 року, компанія Rakuten Viber офіційно оголосила про старт Viber Dating для українських користувачів. Новий сервіс інтегрований безпосередньо в додаток, надаючи можливість шукати пару або нових друзів із дотриманням високого рівня конфіденційності.

Про це йдеться в офіційному каналі компанії у Viber.

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Як працює Viber Dating

Для знайомств створюється профіль, відокремлений від основного акаунта, що унеможливлює витік персональних даних. При цьому телефон залишається невидимим для інших, знижуючи потенційні ризики.

Усі анкети пов'язані з акаунтом Viber, тому користувачі рідше стикаються з фейковими профілями. Водночас сервіс фільтрує недоречний контент як автоматично, так і вручну, створюючи безпечне середовище.

Щоб почати користуватися Viber Dating, потрібно:

відкрити Viber і обрати меню "Ще" (три крапки);

знайти пункт "Viber Dating";

створити профіль, додавши фото й короткий опис;

переглядати запропоновані акаунти та починати спілкування.

Попередня реєстрація в сервісі була відкрита ще 13 лютого 2025 року та вже отримала схвальні відгуки. Запуск Viber Dating в Україні є частиною глобальної стратегії розвитку платформи, яка передбачає нові способи комунікації та пошук нових знайомств.

Нагадаємо, у застосунку Tinder для онлайн-знайомств з'явився чатбот зі штучним інтелектом. Він допоможе покращити навички флірту у спеціальній грі та спонукатиме користувачів повертатися до застосунку частіше.

Також ми писали, що месенджер Viber використовується шахраями для поширення зловмисних повідомлень. Користувачам обіцяють високі виплати у повідомленнях від нібито відділу кадрів TikTok.