Tinder запустив гру з ШІ для флірту — як працює нова функція

Застосунок Tinder на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Онлайн-сервіс знайомств Tinder, що належить компанії Match Group Inc., розробив нову інтерактивну гру всередині додатку. Учасникам пропонують поспілкуватися з чатботами на основі штучного інтелекту — це має допомогти їм практикувати флірт та повертатися в застосунок частіше.

Про це пише Bloomberg.

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За словами представників Tinder, цей експеримент — одночасно й маркетинговий хід, і спосіб показати, як GPT-4o та GPT-4o mini можуть генерувати жартівливі сценки із романтичних комедій.

Сценарії розраховані на голосову комунікацію: наприклад, випадкова зустріч під час вибору продуктів у супермаркеті або плутанина з багажем в аеропорту. Під час розмови з ботом користувачі отримують зворотний зв'язок та "бали" за теплоту і цікавість відповідей, а "перемогою" є згода штучного персонажа піти на побачення.

Чатбот зі штучним інтелектом для практикування флірту в Tinder. Фото: Tinder

Ігрові сесії обмежені п'ятьма спробами на добу і тривають близько трьох хвилин. Наразі функція доступна лише власникам iOS у США й запущена на певний період. Як зазначила віцепрезидентка з продукту, розвитку та монетизації Tinder Гілларі Пейн, остаточно вирішать, чи робити таку опцію постійною, після оцінки відгуків користувачів.

Відтоді, як у 2023 році Tinder почав втрачати частину підписників, компанія робить особливий акцент на залученні молоді: представники "покоління Z" становлять приблизно половину всієї бази користувачів додатка. Прагнучи відновити зростання доходів, бренд узяв курс на повернення розваг у сервіс і боротьбу з фейковими профілями. Також керівництво анонсувало нові функції на кшталт "подвійних побачень" та додаткові винагороди за регулярне використання застосунку.

Нова гра з чатботами, що отримала неофіційну назву The Game Game, не є повноцінним ШІ-компаньйоном. Розробники наголошують: вона створена радше для легковажних ситуацій, аби користувачі могли безпечно тренувати навички флірту та впевненості у спілкуванні. За словами Пейн, обмеження у часі та відверто перебільшені сценарії допомагають уникнути надмірної залежності від віртуальних розмов.

Нагадаємо, експерти провели дослідження чатботів та проаналізували їхні політики конфіденційності. Метою було виявити, які з популярних інструментів зі штучним інтелектом збирають найбільше інформації про користувачів.

Також ми писали, що Ілон Маск офіційно повідомив, що в Telegram з'явився його чатбот зі штучним інтелектом Grok. Проте доступ до нього отримали не всі користувачі месенджера.