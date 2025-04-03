Tinder запустил игру с ИИ для флирта — как работает новая функция

Приложение Tinder на экране смартфона. Фото: Unsplash

Онлайн-сервис знакомств Tinder, принадлежащий компании Match Group Inc., разработал новую интерактивную игру внутри приложения. Участникам предлагают пообщаться с чат-ботами на основе искусственного интеллекта — это должно помочь им практиковать флирт и возвращаться в приложение чаще.

Об этом пишет Bloomberg.

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По словам представителей Tinder, этот эксперимент — одновременно и маркетинговый ход, и способ показать, как GPT-4o и GPT-4o mini могут генерировать шуточные сценки из романтических комедий.

Сценарии рассчитаны на голосовую коммуникацию: например, случайная встреча при выборе продуктов в супермаркете или путаница с багажом в аэропорту. Во время разговора с ботом пользователи получают обратную связь и "баллы" за теплоту и интересность ответов, а "победой" является согласие искусственного персонажа пойти на свидание.

Чат-бот с искусственным интеллектом для практики флирта в Tinder. Фото: Tinder

Игровые сессии ограничены пятью попытками в сутки и длятся около трех минут. Сейчас функция доступна только владельцам iOS в США и запущена на определенный период. Как отметила вице-президент по продукту, развитию и монетизации Tinder Хиллари Пейн, окончательно решат, делать ли такую опцию постоянной, после оценки отзывов пользователей.

С тех пор как в 2023 году Tinder начал терять часть подписчиков, компания делает особый акцент на привлечении молодежи: представители "поколения Z" составляют примерно половину всей базы пользователей приложения. Стремясь возобновить рост доходов, бренд взял курс на возвращение развлечений в сервис и борьбу с фейковыми профилями. Также руководство анонсировало новые функции вроде "двойных свиданий" и дополнительные вознаграждения за регулярное использование приложения.

Новая игра с чат-ботами, получившая неофициальное название "The Game Game", не является полноценным ИИ-компаньоном. Разработчики отмечают: она создана скорее для легкомысленных ситуаций, чтобы пользователи могли безопасно тренировать навыки флирта и уверенности в общении. По словам Пейн, ограничения во времени и откровенно преувеличенные сценарии помогают избежать чрезмерной зависимости от виртуальных разговоров.

Напомним, эксперты провели исследование чат-ботов и проанализировали их политики конфиденциальности. Целью было выявить, какие из популярных инструментов с искусственным интеллектом собирают больше всего информации о пользователях.

Также мы писали, что Илон Маск официально сообщил, что в Telegram появился его чат-бот с искусственным интеллектом Grok. Однако доступ к нему получили не все пользователи мессенджера.