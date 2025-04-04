В Украине появился новый сервис знакомств Viber Dating — как им пользоваться

Логотип мессенджера Viber на экране смартфона. Фото: Dado Ruvic/REUTERS

В четверг, 3 апреля 2025 года, компания Rakuten Viber официально объявила о старте Viber Dating для украинских пользователей. Новый сервис интегрирован непосредственно в приложение, предоставляя возможность искать пару или новых друзей с соблюдением высокого уровня конфиденциальности.

Об этом говорится в официальном канале компании в Viber.

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Как работает Viber Dating

Для знакомств создается профиль, отделенный от основного аккаунта, что делает невозможным утечку персональных данных. При этом телефон остается невидимым для других, снижая потенциальные риски.

Все анкеты связаны с аккаунтом Viber, поэтому пользователи реже сталкиваются с фейковыми профилями. В то же время сервис фильтрует неуместный контент как автоматически, так и вручную, создавая безопасную среду.

Чтобы начать пользоваться Viber Dating, нужно:

открыть Viber и выбрать меню "Еще" (три точки);

найти пункт "Viber Dating";

создать профиль, добавив фото и краткое описание;

просматривать предложенные аккаунты и начинать общение.

Предварительная регистрация в сервисе была открыта еще 13 февраля 2025 года и уже получила положительные отзывы. Запуск Viber Dating в Украине является частью глобальной стратегии развития платформы, которая предусматривает новые способы коммуникации и поиск новых знакомств.

Напомним, в приложении Tinder для онлайн-знакомств появился чатбот с искусственным интеллектом. Он поможет улучшить навыки флирта в специальной игре и будет побуждать пользователей возвращаться в приложение чаще.

Также мы писали, что мессенджер Viber используется мошенниками для распространения злонамеренных сообщений. Пользователям обещают высокие выплаты в сообщениях от якобы отдела кадров TikTok.