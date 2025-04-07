WhatsApp тестирует новые функции звонков — что изменится для пользователей

WhatsApp добавит три новые полезные функции для звонков
Мессенджер WhatsApp выпустил новую бета-версию для Android. Разработчики внедряют обновленные функции для звонков, чтобы сделать пользование голосовыми и видеозвонками более удобным.
Об этом пишет WABetaInfo.
Какие нововведения появятся в WhatsApp
Новая бета-версия 2.25.10.16 открывает доступ к нескольким важным дополнениям. Хотя эти функции пока доступны только некоторым бета-тестерам, в течение ближайших недель их получат и другие пользователи.
Отключение микрофона для входящего вызова
Теперь, получая входящий голосовой вызов, можно нажать дополнительную кнопку между "Отклонить" и "Ответить", чтобы принять вызов с изначально отключенным микрофоном. Это полезно, если пользователь не может говорить сразу, но хочет присоединиться к разговору.
Отключение видео перед принятием звонка
Для видеозвонков добавили возможность выключить камеру до того, как вы возьмете трубку. Это обеспечивает конфиденциальность, особенно когда вызов поступает с незнакомого номера, или пользователь просто не хочет включать видео сразу.
Реакции эмодзи во время звонка
Теперь во время видеозвонков можно оставлять мгновенные эмодзи-реакции. Они появляются на экране без необходимости прерывать разговор и прекрасно подходят для групповых видеоконференций или непринужденных звонков.
"Эти три функции значительно улучшают опыт звонков в WhatsApp, делая голосовые и видеозвонки более удобными и адаптированными к различным ситуациям. Возможность отключить звук входящего вызова обеспечивает большую гибкость в управлении микрофоном из оповещения, а возможность отключить видео перед ответом повышает конфиденциальность и комфорт. В то же время реакции эмодзи добавляют веселого и выразительного способа взаимодействия, делая разговоры более живыми и привлекательными", — отметили в WABetaInfo.
По словам разработчиков, в ближайшие месяцы большинство пользователей смогут воспользоваться этими нововведениями. Тем, кто желает испытать обновление раньше, стоит присоединиться к программе бета-тестирования.
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