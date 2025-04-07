WhatsApp тестирует новые функции звонков — что изменится для пользователей

Приложение WhatsApp на экране смартфона. Фото: Pexels

Мессенджер WhatsApp выпустил новую бета-версию для Android. Разработчики внедряют обновленные функции для звонков, чтобы сделать пользование голосовыми и видеозвонками более удобным.

Об этом пишет WABetaInfo.

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Новая бета-версия 2.25.10.16 открывает доступ к нескольким важным дополнениям. Хотя эти функции пока доступны только некоторым бета-тестерам, в течение ближайших недель их получат и другие пользователи.

Отключение микрофона для входящего вызова

Теперь, получая входящий голосовой вызов, можно нажать дополнительную кнопку между "Отклонить" и "Ответить", чтобы принять вызов с изначально отключенным микрофоном. Это полезно, если пользователь не может говорить сразу, но хочет присоединиться к разговору.

Отключение видео перед принятием звонка

Для видеозвонков добавили возможность выключить камеру до того, как вы возьмете трубку. Это обеспечивает конфиденциальность, особенно когда вызов поступает с незнакомого номера, или пользователь просто не хочет включать видео сразу.

Реакции эмодзи во время звонка

Теперь во время видеозвонков можно оставлять мгновенные эмодзи-реакции. Они появляются на экране без необходимости прерывать разговор и прекрасно подходят для групповых видеоконференций или непринужденных звонков.

Новые функции в новой бета-версии WhatsApp для Android. Фото: WABetaInfo

"Эти три функции значительно улучшают опыт звонков в WhatsApp, делая голосовые и видеозвонки более удобными и адаптированными к различным ситуациям. Возможность отключить звук входящего вызова обеспечивает большую гибкость в управлении микрофоном из оповещения, а возможность отключить видео перед ответом повышает конфиденциальность и комфорт. В то же время реакции эмодзи добавляют веселого и выразительного способа взаимодействия, делая разговоры более живыми и привлекательными", — отметили в WABetaInfo.

По словам разработчиков, в ближайшие месяцы большинство пользователей смогут воспользоваться этими нововведениями. Тем, кто желает испытать обновление раньше, стоит присоединиться к программе бета-тестирования.

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